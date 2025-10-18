edición general
19 meneos
26 clics
Zarpa la flotilla indígena: 3.000 kilómetros por el Amazonas para llevar la voz de sus pueblos a la COP30

Zarpa la flotilla indígena: 3.000 kilómetros por el Amazonas para llevar la voz de sus pueblos a la COP30

Representantes de comunidades indígenas partieron desde los Andes en Ecuador con el propósito de que la primera cumbre del clima que se celebra en la Amazonia

| etiquetas: flotilla , amazonía , cumbre , clima , cop30
13 6 0 K 98 AmericaLat
9 comentarios
13 6 0 K 98 AmericaLat
#5 Dargp
#3 prioritario para tí, para ellos no.
2 K 39
Amoniaco #7 Amoniaco
#5 esto en estos días debería ser el motivo de manifestaciones masivas en todas partes, especialmente en España, pero sol own unetras referencias a esa atrocidad en periódicos de mierda como la razón, no se si alguna vez ha habido alguna crítica en público, o canal red
0 K 6
#8 Dargp
#7 me parece magnífico que te importe tanto. Busca gente como tú y haced algo.
0 K 10
Amoniaco #9 Amoniaco
#8 "me parece magnífico que te importe tanto. Busca gente como tú y haced algo."

Traducción: a mi me importa una mierda, si no lo promueve alguien de los "míos" es una pamplina, que se jodan, que hubieran nacido hombres.
0 K 6
Amoniaco #6 Amoniaco *
#4 comparas que a las mujeres se les haya prohibido hablar, ver la luz del sol otra vez, estudiar, salir solas a la calle, trabajar o ser un ser humano con los pingüinos? por que el país de mierda es islámico? O por que puta razón, pensaba que que en un país feminista, en una web que se pone el morado en el 8 m, los usuriaios ni dormiría con eso. Pero hay regímenes que si y otros que no.
Esta década n o toca tocar el islam y sus ventajas.
0 K 6
Amoniaco #1 Amoniaco
Para cuando un convoy para llevar la libertad a las mujeres en Afganistán?
7 K -51
DocendoDiscimus #2 DocendoDiscimus
#1 ¿Te parece mal la iniciativa de esta gente?

Puedes empezar a organizar el convoy hacia Afganistán cuando gustes, en lugar de quejarte tanto, ¿No?
10 K 123
Amoniaco #3 Amoniaco *
#2 si tienen medios y recursos para irse a llevar la voz al pueblo de Brasil, de Lula, presidente comunista de Brasil. Tienen recursos para algo muchísimo más prioritario, que es el genocidio de mujeres en Afganistán.
Yo no lo tengo. Pero es necesario? A mas no poder.
4 K -21
#4 Katos *
#2 y tu a la Antártida por la vída de los pingüinos, no? Puestos a decir tonterías de lo que tienen que hacer los demás...
3 K -5

menéame