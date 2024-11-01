edición general
2 meneos
85 clics
Zara cambia las normas y cuelga etiquetas de descuento del 0% en plenas rebajas: una trabajadora explica por qué las colocan en la sección de artículos rebajados

Zara cambia las normas y cuelga etiquetas de descuento del 0% en plenas rebajas: una trabajadora explica por qué las colocan en la sección de artículos rebajados

Así es como vio unos pantalones que le gustaron, que le quedaban bien y que estaban disponibles en su talla, justo en la zona con todas las prendas rebajadas, una suerte, ya que los pantalones costaban casi 40 euros, aunque enseguida vio que la etiqueta tenía una pegatina roja que marcaba 0% de descuento: "Lo primero que pienso es que, evidentemente, se han confundido y que al lado del cero falta un dos, un tres... lo que sea", añade en su historia.

| etiquetas: zara , rebajas , cero , por ciento
2 0 0 K 19 actualidad
2 comentarios
2 0 0 K 19 actualidad
antesdarle #1 antesdarle
Aprendieron del mejor  media
0 K 12
Unregistered #2 Unregistered
Está mal, ¿verdad?", le pregunta la joven a la trabajadora, que niega rotundamente que esté mal puesto el descuento: "Sí, es que lo hacemos queriendo para que quede claro que el descuento es del 0%".

"O sea, que no tiene descuento", le indica la clienta, a lo que la trabajadora apunta: "Sí que tiene, pero del 0%"

El descuento de Schrödinger xD
0 K 10

menéame