Zapatero figura entre los 64 investigados en un expediente judicial de Nueva York por colaborar con el régimen de Maduro

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero figura en una lista de 64 personas que están siendo investigadas en Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el régimen chavista de Nicolás Maduro, capturado el pasado sábado en Caracas junto a su esposa en una operación de las Fuerzas Armadas norteamericanas ordenada por el presidente del país, Donald Trump. Según han informado a este periódico fuentes conocedoras del expediente judicial que se tramita en un tribunal federal de Nueva York, en esta relación de investigados hay otro
Con tal de meterle mano al petróleo...
-¡Ah!, ¿como Aznar que se llamaba amigo de Chávez?
- He dicho a gente decente.
Pero a ver, ¿Que ha hecho Zapatero por nosotros?.
-La UME.?
-La Ley Antitabaco?
Si, pero además de la UME y la Ley Antitabaco, ¿Que ha hecho Zapatero por nosotros?.
-El canet por puntos?
-La Ley de Matrimonio Igualitario?
Si, pero además de la UME y la Ley Antitabaco, el carnet por puntos, la Ley del Matrimonio Igualitario, ¿Que ha hecho Zapatero por nosotros?.
-Acabar con el terrorismo de ETA?
-La Ley de Dependencia?.
Si, pero además de acabar con el terrorismo de ETA y la Ley de Dependencia, ¿Que ha hecho Zapatero por nosotros?.
-Mejorar y reforzar nuestras relaciones con China.
Si, pero además ...
Consignas aburridas y manidas para engañabobos.
>Zapatero se reunió con un detenido por Plus Ultra 72 horas antes de su arresto
>www.meneame.net/story/zapatero-reunio-detenido-plus-ultra-72-horas-ant
>La grabación en vídeo de la cita clandestina que Zapatero tuvo con el empresario de Plus Ultra en medio del campo
>www.eldebate.com/espana/20251230/grabacion-video-cita-clandestina-zapa
Que tiempos los del lejano 2025 eh? Q felices eramos ignorando la patita por debajo de la puerta y discutiendo si era un saludo romano, un tick nervioso o un baile de tik tok...
Y lo diver es q los mismos que jalean estas mierdas se van a echar las manos a la cabeza cuando lo q empiece a caer sea Europa...