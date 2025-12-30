edición general
Zapatero figura entre los 64 investigados en un expediente judicial de Nueva York por colaborar con el régimen de Maduro

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero figura en una lista de 64 personas que están siendo investigadas en Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el régimen chavista de Nicolás Maduro, capturado el pasado sábado en Caracas junto a su esposa en una operación de las Fuerzas Armadas norteamericanas ordenada por el presidente del país, Donald Trump. Según han informado a este periódico fuentes conocedoras del expediente judicial que se tramita en un tribunal federal de Nueva York, en esta relación de investigados hay otro

hormiga_cartonera #1 hormiga_cartonera
Lo que ellos quieran, ya total...
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
#1 si Zapatero les molesta, por lo que sea, le acusarían de matar a Chanquete si hiciese falta.
Con tal de meterle mano al petróleo...
XtrMnIO #4 XtrMnIO
Los subvencionados Voxpoluli no se han enterado que lo que quieren los gringos es el petróleo, no la democracia.
vicvic #2 vicvic *
Y no sólo él, otros como Monedero han sido firmes defensores, validadores y propagandistas de Maduro, y no lo han disimulado nunca. lo mejorcito de cada casa, vamos.
#5 Gilántropo
Se han frenado en seco los titulares de los últimos días sobre el pederasta y su amigo Epstein. Ahora toca atacar a gente decente.
-¡Ah!, ¿como Aznar que se llamaba amigo de Chávez?
- He dicho a gente decente.
powernergia #7 powernergia
Aprovecho cuando se cita a Zapatero para el clásico:

Pero a ver, ¿Que ha hecho Zapatero por nosotros?.

-La UME.?
-La Ley Antitabaco?

Si, pero además de la UME y la Ley Antitabaco, ¿Que ha hecho Zapatero por nosotros?.

-El canet por puntos?
-La Ley de Matrimonio Igualitario?

Si, pero además de la UME y la Ley Antitabaco, el carnet por puntos, la Ley del Matrimonio Igualitario, ¿Que ha hecho Zapatero por nosotros?.

-Acabar con el terrorismo de ETA?
-La Ley de Dependencia?.

Si, pero además de acabar con el terrorismo de ETA y la Ley de Dependencia, ¿Que ha hecho Zapatero por nosotros?.

-Mejorar y reforzar nuestras relaciones con China.

Si, pero además ...
#10 Indiana.Collons *
#7 Pues además de todo eso y de hundir a España por ignorar la mayor crisis de las últimas décadas, parece que presuntamente puede que haya hecho otras cositas según la noticia.
powernergia #12 powernergia
#10 Claro, Zapatero hundió España, y la mayor crisis financiera mundial del siglo nada tuvo que ver.

Consignas aburridas y manidas para engañabobos.
pedrario #6 pedrario
Relacionada:

>Zapatero se reunió con un detenido por Plus Ultra 72 horas antes de su arresto
>www.meneame.net/story/zapatero-reunio-detenido-plus-ultra-72-horas-ant

>La grabación en vídeo de la cita clandestina que Zapatero tuvo con el empresario de Plus Ultra en medio del campo
>www.eldebate.com/espana/20251230/grabacion-video-cita-clandestina-zapa
skaworld #11 skaworld
Es aqui donde los democratas de toda la vida vienen a jalear que ya que estan robando el petróleo saltandose la legislacion internacional, aprovechen y el extremo centro se dedique a acabar de paso con la disidencia política por la misma via?

Que tiempos los del lejano 2025 eh? Q felices eramos ignorando la patita por debajo de la puerta y discutiendo si era un saludo romano, un tick nervioso o un baile de tik tok...

Y lo diver es q los mismos que jalean estas mierdas se van a echar las manos a la cabeza cuando lo q empiece a caer sea Europa...
#9 VFR
Zapatero? Quien es Zapatero, no conozco a ningún Zapatero xD xD xD
