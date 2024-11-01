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Zapatero da por acabado el ciclo de «efervescencia del movimiento reaccionario»
El expresidente del Gobierno, cabeza de cartel en la primera jornada de la cumbre progresista de Barcelona
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#1
Ludovicio
Optimismo no le falta
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#4
Pertinax
#1
Quizás se refiera de nuevo a una
desaceleración Transitoria.
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#5
powernergia
#4
Aprovecho para citar el clásico sobre Zapatero que se que os gusta:
Pero a ver, ¿Que ha hecho Zapatero por nosotros?.
-La UME.?
-La Ley Antitabaco?
Si, pero además de la UME y la Ley Antitabaco, ¿Que ha hecho Zapatero por nosotros?.
-Sacarnos de la guerra de Irak..
Si, pero además de la UME, la Ley antitabaco, y sacarnos de la guerra de Irak, que ha hecho Zapatero por nosotros?
-El carnet por puntos?
-La Ley de Matrimonio Igualitario?
Si, pero además de la UME y la Ley Antitabaco,…
» ver todo el comentario
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K
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#6
Pertinax
#5
Añade este: ¿Quién impusó la reforma constitucional que priorizaba el pago de la deuda pública por delante de cualquier otro gasto, lo que dio base legal al rescate bancario?
Es que siempre se te olvida.
0
K
19
#2
Emotivo
Los sondeos deben estar dando información de que tanta agresividad es insostenible.
0
K
7
#3
Hynkel
#2
El calentón y comprar el discurso de que Perrosanxe o quien sea tiene la culpa de todo dura lo que dura. Al final se ve que el Trump de turno es un alucinado, Orbán un corrupto, Abascal un aprendiz de corrupto que busca lo que tenía Orbán...
Al final hace falta un mínimo de habilidades de gobierno, la bronca dura un tiempo pero no da de comer.
0
K
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Pero a ver, ¿Que ha hecho Zapatero por nosotros?.
-La UME.?
-La Ley Antitabaco?
Si, pero además de la UME y la Ley Antitabaco, ¿Que ha hecho Zapatero por nosotros?.
-Sacarnos de la guerra de Irak..
Si, pero además de la UME, la Ley antitabaco, y sacarnos de la guerra de Irak, que ha hecho Zapatero por nosotros?
-El carnet por puntos?
-La Ley de Matrimonio Igualitario?
Si, pero además de la UME y la Ley Antitabaco,… » ver todo el comentario
Es que siempre se te olvida.
Al final hace falta un mínimo de habilidades de gobierno, la bronca dura un tiempo pero no da de comer.