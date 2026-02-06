edición general
Zapatero aterriza en Caracas para reunirse con la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha advertido en reiteradas ocasiones que Zapatero no mantiene su labor de intermediación en Venezuela “en nombre” del Gobierno

hormiga_cartonera #6 hormiga_cartonera
Ya está trabajando más que los subnormales de Aznar y Rajoy.
11 K 112
Asimismov #7 Asimismov
#6 y que González. No te olvides de González.
4 K 58
Pertinax #1 Pertinax *
— ¿Qué hacemos con Venezuela tras los últimos acontecimientos?
— Manda al tonto, a ver si saca algo a sus amigos.
5 K 63
sotillo #3 sotillo
#1 Aznar no puede ir y Feijoo y Ayuso no dan la talla, de Abascal ni hablamos
2 K 21
jonolulu #4 jonolulu
#1 El tonto era Rajoy
7 K 81
anonimo115 #11 anonimo115
#4 el registrador de la propiedad más joven de la historia. No creo que sea tonto precisamente xD
1 K 21
#13 JaimeR
#11 Habría que preguntarle al padre, que fue el que "sacó" la plaza para el chico
2 K 22
#5 Comorr
#1 Pero si ZP es el listo... privatizacion de una empresa de aviones de uso personal para el PSOE y chavistas, con valija diplomática MADRID CARACAS.
Es que ni el Chapo Guzman.

Ah, y pagada con dinero publico de todos los españoles.
9 K -53
Deviance #16 Deviance *
#5 Pa la saca.
Astroturfer recién salidito del horno.
0 K 10
Feindesland #2 Feindesland
Si invitan a Zapatero a decidir algo sobre su país, se merecen cualquier cosa que le spase.

xD xD xD

¿O lo ha invtado la CIA?
4 K 28
tdgwho #10 tdgwho
#2 Es como a Homer, que le avisaron de que había ganado una lancha motora, y cuando llegan está la policía para detenerlo por no recuerdo que.
0 K 10
GatoMaula #14 GatoMaula
#2 Que, ahora mismo, en Venezuela no pasa absolutamente nada sin el "nihil obstat" de la CIA no está en discusión ni en el Kremlin, maño.
0 K 9
Arzak_ #9 Arzak_
Ya veo al fachabulerio diciendo que ZP ha ido a Venezuela con 3 submarinos y sacará toneladas de droja y palets con dólares por montarse su propio cártel, mientras pega mocos debajo de la silla del almirante y se come un gatito. 8-D
0 K 11
Kantinero #12 Kantinero
#9 Y la mina, no olvides la mina de oro
0 K 10
#8 DatosOMientes
Zapatero, amigo, disfruta de la libertad.
0 K 10
#15 dclunedo
¿Nos hará Tump el favor de cerrar el espacio aéreo otra vez para que tenga que quedarse allí? :-D
0 K 6

