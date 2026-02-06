·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11044
clics
Es legal que me escriba Pável?
4088
clics
Viene la borrasca Marta a España y la AEMET avisa: "precipitaciones muy abundantes" en estas zonas donde ya ha llovido mucho
7345
clics
Mapa del radón en España, un factor de riesgo para el cáncer de pulmón: estas son las zonas con mayores emanaciones del subsuelo
4110
clics
El catedrático español que dijo ‘no’ a Epstein: “Que tu hija te diga que está orgullosa de ti no se paga con dinero”
5956
clics
¿Cómo cortar un sándwich en tres trozos iguales?
más votadas
473
Los meteorólogos plantan cara a Iker Jiménez tras una nueva desinformación
563
La exconcejala del PP acredita con pruebas el desprecio de Ayuso y su cúpula a la denuncia de acoso contra el alcalde de Móstoles
414
El catedrático español que dijo ‘no’ a Epstein: “Que tu hija te diga que está orgullosa de ti no se paga con dinero”
371
La Audiencia de Madrid decidirá si se investiga el borrado de los correos en los que la exconcejala de Móstoles pedía amparo a Ayuso por el supuesto acoso del alcalde
330
Los concesionarios estadounidenses en pánico total después de que Canadá da luz verde a los coches chinos [ENG]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
9
clics
Zapatero aterriza en Caracas para reunirse con la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez
El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha advertido en reiteradas ocasiones que Zapatero no mantiene su labor de intermediación en Venezuela “en nombre” del Gobierno
|
etiquetas
:
zp
,
venezuela
7
1
1
K
63
actualidad
16 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
1
1
K
63
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#6
hormiga_cartonera
Ya está trabajando más que los subnormales de Aznar y Rajoy.
11
K
112
#7
Asimismov
#6
y que González. No te olvides de González.
4
K
58
#1
Pertinax
*
— ¿Qué hacemos con Venezuela tras los últimos acontecimientos?
— Manda al tonto, a ver si saca algo a sus amigos.
5
K
63
#3
sotillo
#1
Aznar no puede ir y Feijoo y Ayuso no dan la talla, de Abascal ni hablamos
2
K
21
#4
jonolulu
#1
El tonto era Rajoy
7
K
81
#11
anonimo115
#4
el registrador de la propiedad más joven de la historia. No creo que sea tonto precisamente
1
K
21
#13
JaimeR
#11
Habría que preguntarle al padre, que fue el que "sacó" la plaza para el chico
2
K
22
#5
Comorr
#1
Pero si ZP es el listo... privatizacion de una empresa de aviones de uso personal para el PSOE y chavistas, con valija diplomática MADRID CARACAS.
Es que ni el Chapo Guzman.
Ah, y pagada con dinero publico de todos los españoles.
9
K
-53
#16
Deviance
*
#5
Pa la saca.
Astroturfer recién salidito del horno.
0
K
10
#2
Feindesland
Si invitan a Zapatero a decidir algo sobre su país, se merecen cualquier cosa que le spase.
¿O lo ha invtado la CIA?
4
K
28
#10
tdgwho
#2
Es como a Homer, que le avisaron de que había ganado una lancha motora, y cuando llegan está la policía para detenerlo por no recuerdo que.
0
K
10
#14
GatoMaula
#2
Que, ahora mismo, en Venezuela no pasa absolutamente nada sin el "nihil obstat" de la CIA no está en discusión ni en el Kremlin, maño.
0
K
9
#9
Arzak_
Ya veo al fachabulerio diciendo que ZP ha ido a Venezuela con 3 submarinos y sacará toneladas de droja y palets con dólares por montarse su propio cártel, mientras pega mocos debajo de la silla del almirante y se come un gatito.
0
K
11
#12
Kantinero
#9
Y la mina, no olvides la mina de oro
0
K
10
#8
DatosOMientes
Zapatero, amigo, disfruta de la libertad.
0
K
10
#15
dclunedo
¿Nos hará Tump el favor de cerrar el espacio aéreo otra vez para que tenga que quedarse allí?
0
K
6
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
— Manda al tonto, a ver si saca algo a sus amigos.
Es que ni el Chapo Guzman.
Ah, y pagada con dinero publico de todos los españoles.
Astroturfer recién salidito del horno.
¿O lo ha invtado la CIA?