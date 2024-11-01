Yurena hace historia en Madrid con 'El concierto que nunca fue': "Me negaron mi lugar"  

La cantante Yurena reunió a sus fans en el Palacio de Vistalegre donde hizo un recorrido por toda su trayectoria artística desde sus inicios como Tamara y el fenómeno del 'Tamarismo' hasta su consolidación como estrella del pop e icono como Yurena. Un repaso en el que contó con la colaboración de Vicky Larraz, con quien interpretó el 'No controles'. Por supuesto no faltó el hit que la lanzó al estrellato, 'No cambié', con una puesta en escena con la participación del Coro Gay de Madrid, uno de los momentos más conmovedores del show.