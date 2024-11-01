edición general
Yoweri Museveni gana unas elecciones en Uganda marcadas por la polémica y obtiene su séptimo mandato consecutivo a los 86 años

La policía reprimió duramente las concentraciones, incluso usando munición real y provocando la muerte de al menos siete personas. Sin embargo, según organismos de derechos humanos y fuentes de la oposición, es posible que la cifra sea mucho mayor... Por otra parte, más de 100 miembros del partido opositor Plataforma de Unidad Nacional (NUP) fueron detenidos y acusados de delitos como reunión ilegal, conspiración o posesión ilegal de material electoral.

javierchiclana #1 javierchiclana
Muhuzzi (su hijo), ve calentando que sales. en.wikipedia.org/wiki/Muhoozi_Kainerugaba
#2 El_dinero_no_es_de_nadie
Un demócrata de toda la vida, no como el Koreano que no convoca elecciones :troll:
ur_quan_master #3 ur_quan_master
A est no hay que democratizarli?
Supongo que contrata con empresas americanas.
