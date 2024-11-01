Yoweri Museveni gana unas elecciones en Uganda marcadas por la polémica y obtiene su séptimo mandato consecutivo a los 86 años

La policía reprimió duramente las concentraciones, incluso usando munición real y provocando la muerte de al menos siete personas. Sin embargo, según organismos de derechos humanos y fuentes de la oposición, es posible que la cifra sea mucho mayor... Por otra parte, más de 100 miembros del partido opositor Plataforma de Unidad Nacional (NUP) fueron detenidos y acusados de delitos como reunión ilegal, conspiración o posesión ilegal de material electoral.