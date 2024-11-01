Youtuber polaco calienta habitación con 130 donuts comprados en el supermercado para combatir el aumento del precio del combustible [eng]

Un YouTuber polaco ha utilizado más de 130 donuts de supermercado para comprobar si pueden calentar una habitación de forma más económica que los pellets de madera, dado el aumento de los precios de los combustibles domésticos en toda Europa Central. Marek Hoffmann, conocido en Internet como AdBuster, afirmó que se le ocurrió la idea tras observar que los donuts con grandes descuentos que se vendían antes de la festividad polaca del «Jueves Gordo» costaban menos por kilogramo que algunos tipos de combustible para calefacción.
| etiquetas: youtuber , polonia , estufa , donut , paczki , experimento
Los cerdos acabarib solicitabdo croissants, hartos de tanto pan.
Parece ser q los pelets han subido de precio pq frio y 'porque puedo' y se pone a quemar otras cosas q no son derivados de los pelets.
Seria mas bien como q la peñita se pusiera a comprar hornos de aire pq el precio del aceite de oliva se dispara.
PD: intuyo que los pelets usan subproductos de la industria de la madera que seguramente les salen casi gratis.
El precio guarda muy poca relación con lo que vale fabricarlo.
Y, por algún motivo, a mucha gente esta barbaridad le parece bien.