Youtuber polaco calienta habitación con 130 donuts comprados en el supermercado para combatir el aumento del precio del combustible [eng]

Un YouTuber polaco ha utilizado más de 130 donuts de supermercado para comprobar si pueden calentar una habitación de forma más económica que los pellets de madera, dado el aumento de los precios de los combustibles domésticos en toda Europa Central. Marek Hoffmann, conocido en Internet como AdBuster, afirmó que se le ocurrió la idea tras observar que los donuts con grandes descuentos que se vendían antes de la festividad polaca del «Jueves Gordo» costaban menos por kilogramo que algunos tipos de combustible para calefacción.