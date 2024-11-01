edición general
8 meneos
114 clics
Youtuber polaco calienta habitación con 130 donuts comprados en el supermercado para combatir el aumento del precio del combustible [eng]

Youtuber polaco calienta habitación con 130 donuts comprados en el supermercado para combatir el aumento del precio del combustible [eng]

Un YouTuber polaco ha utilizado más de 130 donuts de supermercado para comprobar si pueden calentar una habitación de forma más económica que los pellets de madera, dado el aumento de los precios de los combustibles domésticos en toda Europa Central. Marek Hoffmann, conocido en Internet como AdBuster, afirmó que se le ocurrió la idea tras observar que los donuts con grandes descuentos que se vendían antes de la festividad polaca del «Jueves Gordo» costaban menos por kilogramo que algunos tipos de combustible para calefacción.

| etiquetas: youtuber , polonia , estufa , donut , paczki , experimento
6 2 0 K 78 tecnología
8 comentarios
6 2 0 K 78 tecnología
bronco1890 #1 bronco1890
Tienen experiencia: en la época comunista el pan estaba subvencionado en Polonia y valía menos que el trigo que llevaba. La consecuencia, obvia, es que los granjeros acabaron alimentando a los cerdos y a las vacas con pan.
4 K 66
celyo #3 celyo *
#1 y de ahí nació Rebelión en la Granja.

Los cerdos acabarib solicitabdo croissants, hartos de tanto pan.
1 K 26
#6 esbrutafio
#1 En el pueblo de mis padres la gente compraba el pan del día anterior, tirado de precio, para alimentar las gallinas, cabras etc.
1 K 24
ostiayajoder #8 ostiayajoder
#1 No tiene mucho q ver con lo q cuenta el tio pero bueno....

Parece ser q los pelets han subido de precio pq frio y 'porque puedo' y se pone a quemar otras cosas q no son derivados de los pelets.

Seria mas bien como q la peñita se pusiera a comprar hornos de aire pq el precio del aceite de oliva se dispara.
0 K 9
ACEC #2 ACEC *
Es el mercado amigo, un producto ultraprocesado es mucho más barato que un producto fresco saludable y los lobbies de los pellets han subido el precio, aprovechando la necesidad humana de no morir de frío, que ahora son más caros que donuts de oferta. Este es el mundo donde vivimos.

PD: intuyo que los pelets usan subproductos de la industria de la madera que seguramente les salen casi gratis.
1 K 20
Ludovicio #4 Ludovicio *
#2 En capitalismo es ese sistema en el que las cosas valen todo lo que es posible exprimir por ese producto a la gente.
El precio guarda muy poca relación con lo que vale fabricarlo.

Y, por algún motivo, a mucha gente esta barbaridad le parece bien.
1 K 25
Feindesland #5 Feindesland
#2 Los pellets se fabrican directamente con deforestación, cuenten la milonga que cuenten...
1 K 28
#7 Albarkas
Y luego que si los jabalíes se comen los bocatas y no se qué movidas... :troll:
0 K 11

menéame