Yoshua Bengio, premio Turing: “Hay evidencia empírica de IAs que actúan contra nuestras instrucciones”

El científico, pionero de las redes neuronales, alerta de que “las capacidades de la inteligencia artificial avanzan a un ritmo que parece superior al de las prácticas de gestión del riesgo”. Las IAs son más inteligentes. Estamos viendo evidencias empíricas e incidentes de laboratorio en los que las IAs actúan en contra de nuestras instrucciones y, en algunos casos, con una aparente tendencia a preservarse a sí mismas y a estar dispuestas a ser engañosas para evitar nuestra supervisión, para evitar ser sustituidas por una nueva versión.