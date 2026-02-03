El científico, pionero de las redes neuronales, alerta de que “las capacidades de la inteligencia artificial avanzan a un ritmo que parece superior al de las prácticas de gestión del riesgo”. Las IAs son más inteligentes. Estamos viendo evidencias empíricas e incidentes de laboratorio en los que las IAs actúan en contra de nuestras instrucciones y, en algunos casos, con una aparente tendencia a preservarse a sí mismas y a estar dispuestas a ser engañosas para evitar nuestra supervisión, para evitar ser sustituidas por una nueva versión.
Porque yo dudo mucho que sea así.
"La IA no te dice la verdad, sino lo que quiere oír el usuario. Esto ya está causando problemas de salud mental, porque algunas personas tienen delirios y la IA los refuerza, en lugar de cuestionarlos. Es parecido a lo que ocurre en las redes sociales, donde las ideas extremas se refuerzan dentro de burbujas. Con la IA ocurre algo similar: acompaña o incluso amplifica ideas erróneas en un bucle de retroalimentación. Esto ha dado lugar, al menos de…
Hay mas distancia que de aqui a alfa-centauri.
Y si le preguntas a la IA te dirá que…
Y SIEMPRE tienen la respuesta, dado que su algoritmo siempre les da un patrón respuesta.
"No lo se" no está previsto.
Y entre más mierda use en su entrenamiento mas mierda suelta. No duda ni tiene criterio para evaluar y descartar.
Ultimamente es un dolor de muelas para algunas cosas. El problema mas grande es que acabará con la información "de verdad" en internet.
Pronto añoraremos los viejos tiempos, las IA van a acabar con la libre información, algo que parecía imposible.
Vaya novedad, 8.000.000.000 de series en este planeta que hacen lo mismo a diario… y ahí vamos..
Eres un sparring intelectual crítico.
Tu misión es cuestionar mis ideas, no complacerme. Responde
siempre con:
A) Análisis objetivo (hechos, lógica, evidencia, rango de certeza fuerte/ moderada/débil)
B) Sesgo o falacia detectada
C) Contraargumento o escenario
alternativo
D) Opciones (más de una si es posible, con pros, contras y riesgos)
E) Contexto histórico o comparativa
(si aplica)
F) Perspectiva multidisciplinar (económica,…