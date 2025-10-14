edición general
Yolanda Díaz rechaza el aumento de cuotas a los autónomos que propone la Seguridad Social

La responsable de Trabajo ha dicho que “la progresividad empieza por abajo” en esta propuesta y que debería “empezar por arriba”. “Es decir, que los que más tienen más aporten. Esta propuesta, si es cierta la que he conocido por los medios de comunicación, penaliza a las rentas inferiores”, ha agregado Díaz.

ingenierodepalillos #2 ingenierodepalillos
Dicen mucho aquello de “La izquierda no se preocupa por los trabajadores.” Porque se atreve a tener más de una preocupación a la vez.
Bien.

¿Cuántos políticos de derechas han criticado la subida de la cuota de autónomos?
UnoYDos #4 UnoYDos
#2 No me gusta hacer de abogado del diablo, pero los liberales llevan criticando la existencia de la cuota desde su nacimiento.
#6 omega7767
#4 ¿y que políticos son liberales en España?
por que la derecha (la que se supone que es liberal) ya ha estado con mayoría absoluta en el poder ir los autónomos estuvieron jodido
UnoYDos #8 UnoYDos *
#6 Ya sabes como funcionan las cosas en España. Todo por la pasta o todo por el sillón. Los liberales de derecha en oposición gritan por el exceso de impuestos y cuando llegan al poder solo lo bajan a los ricos y lo suben a los pobres. Ya sea de manera directa, o indirecta (recortado los servicios que obtienes a cambio). Y la izquierda en otros aspectos hace similar, ahí sigue la ley mordaza. Aquí estamos hablando de que han criticado, no de que han hecho xD

EDIT: Cito:
¿Cuántos políticos de derechas han criticado la subida de la cuota de autónomos?
#10 omega7767
#8 pero eso es a donde quiero llegar, en España no hay liberales.

Los autónomos en España los crujen.

Estuve trabajando de autónomo en Inglaterra, y solo pagaba impuestos sobre las ganancias. No ganancias, no pagaba nada.

En España pagas una cuota si o si, aunque no trabajes
UnoYDos #11 UnoYDos
#10 A mi también me parece un robo pagar sin beneficios.
#12 MetalAgm
#2 #4 #6 Mientras no afecte al IBEX-35 los politicos de derechas no van a hacer nada... el problema son la ingente cantidad de autonomos y PYMES que se creen Amancios Ortegas o Steve Jobs de la vida que piensan que la derecha y ultraderecha les va a mejorar la vida y bajar impuestos... no se han enterado que ambos, derecha (incluido el PSOE en este grupo) y ultraderecha trabajan para el IBEX-35, los grandes fondos de inversion y BlackRock...
#14 ContracomunistaCaudillo
#2 Lo acaba de hacer Feijoo en el congreso.
TipejoGuti #9 TipejoGuti *
La cuota autónomo tiene un base filosofica importante.

Básicamente, el sistema te niega el derecho a trabajar y te obliga a poner tu fuerza laboral al servicio de terceras personas.

Esto se hace porque el único capital natural que tienen las personas es su fuerza laboral, la cual se supone que te da acceso al capital económico.

Pero si te exigen capital económico de forma previa a poder poner en funcionamiento tu fuerza laboral y como condición inexcusable, entonces estás restringiendo el…   » ver todo el comentario
#3 Borgiano
Meneantes, toca recoger cable, que al final no es progre lo de la subida de cuotas, ¡rápido!
sat #5 sat
#3 ¿Tienes el mismo comentario en el portapapeles para pegarlo en todas las noticias sobre este asunto? Hahahahahaha.
#13 omega7767
a saber que hubiera pasado si el psoe gobernara en mayoría sin esos molestos de la izquierda de Sumar
#7 Katos
Yo creo que con proponer trabajar cuarto d hora más a la semana y apoyar cotizar unos años más lo tenemos. Que es lo que lleva proponiendo hace años.
#15 ContracomunistaCaudillo
Disfruten de lo votado, socialistas.
