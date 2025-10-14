Yolanda Díaz rechaza el aumento de cuotas a los autónomos que propone la Seguridad Social

La responsable de Trabajo ha dicho que “la progresividad empieza por abajo” en esta propuesta y que debería “empezar por arriba”. “Es decir, que los que más tienen más aporten. Esta propuesta, si es cierta la que he conocido por los medios de comunicación, penaliza a las rentas inferiores”, ha agregado Díaz.
¿Cuántos políticos de derechas han criticado la subida de la cuota de autónomos?
por que la derecha (la que se supone que es liberal) ya ha estado con mayoría absoluta en el poder ir los autónomos estuvieron jodido
EDIT: Cito:
Los autónomos en España los crujen.
Estuve trabajando de autónomo en Inglaterra, y solo pagaba impuestos sobre las ganancias. No ganancias, no pagaba nada.
En España pagas una cuota si o si, aunque no trabajes
Básicamente, el sistema te niega el derecho a trabajar y te obliga a poner tu fuerza laboral al servicio de terceras personas.
Esto se hace porque el único capital natural que tienen las personas es su fuerza laboral, la cual se supone que te da acceso al capital económico.
Pero si te exigen capital económico de forma previa a poder poner en funcionamiento tu fuerza laboral y como condición inexcusable, entonces estás restringiendo el