Yolanda Díaz critica la propuesta de Seguridad Social para subir las cuotas de autónomos: “Si es la que conozco por los medios, no la compartimos”

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha criticado este martes la propuesta de la Seguridad Social para elevar las cotizaciones de los autónomos para el próximo ejercicio entre 17 y 206 euros, dependiendo de los rendimientos netos. “Si la propuesta es la que conozco por los medios, no la compartimos”, ha dicho la también ministra de Trabajo durante una intervención en La Sexta, en la que ha admitido que se enteró del plan “ayer [por el lunes], por los medios de comunicación”. “la progresividad empieza por abajo”