Yolanda Díaz pide "cuidar" el Gobierno de coalición y defiende que "funciona bien" a pesar de las "enormes diferencias"

Yolanda Díaz, ha pedido este jueves "cuidar" el Gobierno de coalición, y ha defendido que éste "funciona bien" a pesar de las "enormes diferencias", las últimas evidentes con el Real Decreto Ley que anunció Pedro Sánchez esta semana para aprobar una exención fiscal del cien por cien a los caseros. Así se ha expresado tras ser preguntada por la relación en estos momentos entre el PSOE y Sumar, a lo que ha respondido pidiendo "tranquilidad". "Quiero darle tranquilidad a la gente progresista que gozamos de buena salud", ha esgrimido.
Por sí sola ya sabemos que es un bluff y para muestra un botón:
Se acuerda la gente de sus famosas frases de "ley voy a dar un dato" que les espetaba al aceituno del PP? Se las daba la gente de Podemos, en cuanto tuvo problemas con ellos y los empezó a denostar obviamente ya no la "ayudaban" con esos datos. Ella por si sola no vale para nada, es una medriocre y una pésima estratega con ínfulas.