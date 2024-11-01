Yolanda Díaz pide "cuidar" el Gobierno de coalición y defiende que "funciona bien" a pesar de las "enormes diferencias"

Yolanda Díaz, ha pedido este jueves "cuidar" el Gobierno de coalición, y ha defendido que éste "funciona bien" a pesar de las "enormes diferencias", las últimas evidentes con el Real Decreto Ley que anunció Pedro Sánchez esta semana para aprobar una exención fiscal del cien por cien a los caseros. Así se ha expresado tras ser preguntada por la relación en estos momentos entre el PSOE y Sumar, a lo que ha respondido pidiendo "tranquilidad". "Quiero darle tranquilidad a la gente progresista que gozamos de buena salud", ha esgrimido.