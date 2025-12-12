edición general
Yolanda Díaz agradece a Sánchez "haber estado siempre en el lado correcto de la historia"

Yolanda Díaz agradece a Sánchez "haber estado siempre en el lado correcto de la historia"

La vicepresidenta ha asegurado que va a hacer de "esta legislatura una legislatura de la gente trabajadora"

cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Que se limpie la lefa de la boca...madre mía.

¿Con Koldo también?
#5 Tensk
#2 Esta misma hace dos meses:

elpais.com/espana/2025-12-12/yolanda-diaz-exige-a-sanchez-una-remodela

¿Alguien sabe algo de esto?

Pues eso, esta está ahí quietecita y deseando que Sánchez no adelante elecciones porque a ver dónde se va a meter entonces para mantener poltrona.
Sacronte #6 Sacronte
#5 Vaya topo dejo a cargo de la izquierda institucional el angel caido :roll:
#9 Tensk
#6 Pero si es que sólo tenías que verla en su historial, claro que si no estabas al tanto de la política en Galicia pues igual no te ibas a enterar, pero esta tía siempre ha estado a salto de mata viendo dónde poder meter la zarpa para arañar un sillón bien mullidito.

Pregúntale a Xosé Manuel Beiras.
#1 cocococo *
Los del PP son fachas de derecha que dicen ser de derecha y hacen política de derecha, bien.
Los del PSOE son fachas de derecha que dicen ser socialistas y hacen política de derecha, mal.

La gente seguramente preferirá votar a la derecha directamente, sin intermediarios y sin que sea engañada.

Opino yo, no es que lo afirme.
#3 Toponotomalasuerte
Se refiere cuando le compraba armas a Israel o cuando presta España como centro logístico para el exterminio de gazaties? Cuel es ese lado bueno? Decir una cosa y hacer otra?
#4 Toponotomalasuerte
#3 ya se... Puso un mensaje en eurovisión. Un grande y valiente líder.
#8 Borgiano
¿Y esta quiere ser la líder de la alternativa a la PSOE?
elsnons #7 elsnons *
Profunda frase para una planchadora en campaña electoral .
