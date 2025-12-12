·
Yolanda Díaz agradece a Sánchez "haber estado siempre en el lado correcto de la historia"
La vicepresidenta ha asegurado que va a hacer de "esta legislatura una legislatura de la gente trabajadora"
yolanda díaz
pedro sánchez
#2
cenutrios_unidos
Que se limpie la lefa de la boca...madre mía.
¿Con Koldo también?
3
K
28
#5
Tensk
#2
Esta misma hace dos meses:
elpais.com/espana/2025-12-12/yolanda-diaz-exige-a-sanchez-una-remodela
¿Alguien sabe algo de esto?
Pues eso, esta está ahí quietecita y deseando que Sánchez no adelante elecciones porque a ver dónde se va a meter entonces para mantener poltrona.
0
K
10
#6
Sacronte
#5
Vaya topo dejo a cargo de la izquierda institucional el angel caido
0
K
10
#9
Tensk
#6
Pero si es que sólo tenías que verla en su historial, claro que si no estabas al tanto de la política en Galicia pues igual no te ibas a enterar, pero esta tía siempre ha estado a salto de mata viendo dónde poder meter la zarpa para arañar un sillón bien mullidito.
Pregúntale a Xosé Manuel Beiras.
0
K
10
#1
cocococo
*
Los del PP son fachas de derecha que dicen ser de derecha y hacen política de derecha, bien.
Los del PSOE son fachas de derecha que dicen ser socialistas y hacen política de derecha, mal.
La gente seguramente preferirá votar a la derecha directamente, sin intermediarios y sin que sea engañada.
Opino yo, no es que lo afirme.
2
K
10
#3
Toponotomalasuerte
Se refiere cuando le compraba armas a Israel o cuando presta España como centro logístico para el exterminio de gazaties? Cuel es ese lado bueno? Decir una cosa y hacer otra?
0
K
10
#4
Toponotomalasuerte
#3
ya se... Puso un mensaje en eurovisión. Un grande y valiente líder.
0
K
10
#8
Borgiano
¿Y esta quiere ser la líder de la alternativa a la PSOE?
0
K
8
#7
elsnons
*
Profunda frase para una planchadora en campaña electoral .
1
K
4
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
