La yihad asedia Bamako y alienta un califato a 800 kilómetros de Canarias

La yihad asedia Bamako y alienta un califato a 800 kilómetros de Canarias

La posibilidad de que llegue a consolidarse un "califato" a apenas 800 kilómetros de Canarias sigue siendo incierta, pero los yihadistas del JNIM no necesitan hacerse con todas las instituciones malienses para alterar los flujos en el Atlántico. Por ahora, les basta con mantener estrangulada la capital, controlar los corredores clave y evidenciar que la salida francesa, la junta militar y la apuesta rusa han fracasado. Pese al refuerzo ruso, el ejército maliense ha perdido terreno, los ataques se han multiplicado y el JNIM ha sido capaz de tras

Guanarteme #1 Guanarteme
A 800 kilómetros.... No es para ir a pata todos los días, pero una mañana de domingo sí que es un paseíto agradable, ya.... :shit:
Pertinax #7 Pertinax *
#1 ¿Sabes que esto va a significar aún más inmigración desde Senegal a tu Canarias para disfrutar de tus paseitos agradables?
Connect #4 Connect
800 kilómetros de mar. Que parece que estén conectados por una magnífica autopista de seis carriles! Alguien ha visto algún grupo yihadista con algún barco? Yo creo que ni siquiera saben nadar! :troll:
Ultron #5 Ultron
#4 Descubre el mejor parque natural de España, a solo 400KM de Madrid :troll:
Jakeukalane #2 Jakeukalane *
En Siria hay un califato de Al Qaeda y al menos un ministro y el rey le han dado la mano a un exlíder de Al Qaeda.
Natxelas_IV #3 Natxelas_IV
Welcome Islam. Yo que soy hombre, realmente me da bastante igual. Tengo muy poco que perder.
Pero si fuera mujer...ay, si fuera mujer... estaría temblando.
Alakrán_ #6 Alakrán_ *
Del titular se podría interpretar que tenemos que controlar esos territorios para garantizar nuestras fronteras.
Buen trabajo de la Junta Militar y de Rusia. Por no hablar de la temible coalición que habían montado en el Sahel para protegerse de invasiones, y no pueden ni controlar su territorio. En fin el chiste se cuenta solo.
Que se pases por aquí los propagandistas que nos vendían la moto hace 4 días mal contaos.

P.d Que las minas de uranio puedan caer en manos yihadistas ya justifica entrar a sangre y fuego en la región.
