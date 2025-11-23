La yihad asedia Bamako y alienta un califato a 800 kilómetros de Canarias

La posibilidad de que llegue a consolidarse un "califato" a apenas 800 kilómetros de Canarias sigue siendo incierta, pero los yihadistas del JNIM no necesitan hacerse con todas las instituciones malienses para alterar los flujos en el Atlántico. Por ahora, les basta con mantener estrangulada la capital, controlar los corredores clave y evidenciar que la salida francesa, la junta militar y la apuesta rusa han fracasado. Pese al refuerzo ruso, el ejército maliense ha perdido terreno, los ataques se han multiplicado y el JNIM ha sido capaz de tras
| etiquetas: jnim , mali , bamako , junta militar , jihadistas , ejército
Pero si fuera mujer...ay, si fuera mujer... estaría temblando.
Buen trabajo de la Junta Militar y de Rusia. Por no hablar de la temible coalición que habían montado en el Sahel para protegerse de invasiones, y no pueden ni controlar su territorio. En fin el chiste se cuenta solo.
Que se pases por aquí los propagandistas que nos vendían la moto hace 4 días mal contaos.
P.d Que las minas de uranio puedan caer en manos yihadistas ya justifica entrar a sangre y fuego en la región.