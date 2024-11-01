edición general
2 meneos
18 clics
Ya es oficial: 'Rambo' confirma su nueva película sin Stallone y anuncia que será un reinicio de la saga de acción

Ya es oficial: 'Rambo' confirma su nueva película sin Stallone y anuncia que será un reinicio de la saga de acción

Ya es oficial. Regresa Rambo pero lo hará sin Stallone. Esta vez con la mirada fija en el pasado. La nueva entrega de la revitalizada saga ha comenzado su rodaje en Bangkok, y se presenta como una precuela destinada a explorar los orígenes del mítico soldado muchos años antes de los acontecimientos narrados en Acorralado (1982). El elegido para encarnar a esta versión más joven del personaje es Noah Centineo con Jalmari Helander, director que ya demostró su afinidad por el cine de acción descarnado con Sisu, tras las cámaras.

| etiquetas: rambo
2 0 0 K 29 ocio
6 comentarios
2 0 0 K 29 ocio
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
¿A qué terroristas internacionales va a ayudar esta vez?
¿A Israel con su genocidio?
5 K 74
Bhuvaya #3 Bhuvaya
#2 me aventuro a decir que en África, cuya situación geopolítica está más difusa en Occidente.
1 K 19
#5 Suleiman
Que se deje de historias y no haga más mierdas.
0 K 13
obmultimedia #1 obmultimedia
No saben como colar a Noah Centineo en proyectos de accion cuando es un pésimo actor
0 K 10
#4 diablos_maiq *
¿Quién es 'Rambo'? ¿Desde cuándo un personaje de ficción hace películas en el mundo real? ¿Qué hace oficial un anuncio de mierda como este?
0 K 10
CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
ideas fresquisimas, asi se metan los usanos el hollywood por el ano
0 K 8

menéame