Ya es oficial: 'Rambo' confirma su nueva película sin Stallone y anuncia que será un reinicio de la saga de acción

Ya es oficial. Regresa Rambo pero lo hará sin Stallone. Esta vez con la mirada fija en el pasado. La nueva entrega de la revitalizada saga ha comenzado su rodaje en Bangkok, y se presenta como una precuela destinada a explorar los orígenes del mítico soldado muchos años antes de los acontecimientos narrados en Acorralado (1982). El elegido para encarnar a esta versión más joven del personaje es Noah Centineo con Jalmari Helander, director que ya demostró su afinidad por el cine de acción descarnado con Sisu, tras las cámaras.