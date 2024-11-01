edición general
4 meneos
9 clics
La Xunta no ve de recibo que las víctimas de trata en situación irregular perciban ayudas por la violencia machista

La Xunta no ve de recibo que las víctimas de trata en situación irregular perciban ayudas por la violencia machista

Roberto Barba considera que las mujeres víctimas de violencia de género tienen que tener vinculación con Galicia para tener ayudas.

| etiquetas: xunta , víctimas , situación , irregular , sin , ayudas , violencia , machista
3 1 0 K 51 actualidad
3 comentarios
3 1 0 K 51 actualidad
pepel #2 pepel
La Xunta es del PP.
0 K 19
GeneWilder #1 GeneWilder *
Al final, la diferencia entre un cotizante con más de 40 años de aportación al sistema y un recién llegado va a ser de 50€. Y si no, al tiempo.
0 K 10
TipejoGuti #3 TipejoGuti
#1 Está llamando recién llegada a una mujer engañada para venir al país y violada por cotizantes de más de 40 años?
0 K 11

menéame