La Xunta da el carpetazo definitivo al proyecto de Altri en Palas de Rei

La Xunta da el carpetazo definitivo al proyecto de Altri en Palas de Rei

La polémica macrocelulosa que Altri proyectaba en Palas de Rei (Lugo) acaba de recibir la negativa de la Xunta para seguir adelante. El ejecutivo gallego toma su decisión de no conceder la Autorización Ambiental Integrada tras las multitudinarias protestas contra el proyecto y lo justifica en la negativa del Gobierno a garantizar la conexión eléctrica que necesitaría la planta.

| etiquetas: xunta , galicia , altri , medioambiente , judicial , expediente
23 5 0 K 61 actualidad
Comentarios destacados:      
Oghaio #1 Oghaio *
Fantástica noticia, por fin, si se confirma. Las movilizaciones y protestas sí sirven de algo.
5 K 59
Ovlak #4 Ovlak *
#1 Y los constantes "Hola, soy Luís Zahera".

Pero bueno, gran parte de responsabilidad la tiene el gobierno central que se ha negado a proveer de red eléctrica a la planta, si no me temo que la Xunta tiraría adelante pese a todas las movilizaciones.
4 K 50
makinavaja #3 makinavaja
Les ha costado.... :-D :-D :-D :-D
2 K 32
josde #6 josde
Buena noticia, esperemos que sea verdad y no la saquen encubierta de nuevo.
1 K 31
mund4y4 #2 mund4y4
¡Por fin!
Maravillosa noticia.
2 K 30
pedrobotero #5 pedrobotero
yo lo cogería con pinzas, estos son capaces que si ganán en las nacionales del próximo año volver a activar esta historia...
1 K 21
ansiet #7 ansiet
#5 Yo también, a la derecha le importa una mierda el medio ambiente.
Y por defecto el entero ambiente (como cantaban los enemigos)...tampoco.
2 K 31
ewok #8 ewok
#7 Les importa el suyo, mientras tengan su parcelita y su búnker.
0 K 11
#9 Eukherio *
Mira, ha caído un proyecto estrella del PP gracias a las manifestaciones. Suelo ser crítico con lo de manifestarse en contra de sus mierdas y después votarlos, pero no se puede negar que a veces funciona.

Ahora bien, manifestarse y votar en consecuencia...
0 K 8
End #10 End
Un gran logro de Luis Zahera
0 K 6
espinor #11 espinor
#10 Cualquiera se atreve con el despues de verlo en "As bestas"...
0 K 11
#12 Tensk
#11 Es que era algo muy contaminante eso del "Asbestos"

:shit:
0 K 10

