La Xunta da el carpetazo definitivo al proyecto de Altri en Palas de Rei

La polémica macrocelulosa que Altri proyectaba en Palas de Rei (Lugo) acaba de recibir la negativa de la Xunta para seguir adelante. El ejecutivo gallego toma su decisión de no conceder la Autorización Ambiental Integrada tras las multitudinarias protestas contra el proyecto y lo justifica en la negativa del Gobierno a garantizar la conexión eléctrica que necesitaría la planta.