La Xunta da el carpetazo definitivo al proyecto de Altri en Palas de Rei

La polémica macrocelulosa que Altri proyectaba en Palas de Rei (Lugo) acaba de recibir la negativa de la Xunta para seguir adelante. El ejecutivo gallego toma su decisión de no conceder la Autorización Ambiental Integrada tras las multitudinarias protestas contra el proyecto y lo justifica en la negativa del Gobierno a garantizar la conexión eléctrica que necesitaría la planta.
Pero bueno, gran parte de responsabilidad la tiene el gobierno central que se ha negado a proveer de red eléctrica a la planta, si no me temo que la Xunta tiraría adelante pese a todas las movilizaciones.
Maravillosa noticia.
Y por defecto el entero ambiente (como cantaban los enemigos)...tampoco.
Ahora bien, manifestarse y votar en consecuencia...