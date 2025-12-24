La Xunta aprueba su ley más punitiva: multas de hasta 600.000 euros por regalar productos con dibujos de marihuana

El PP firma una norma sobre consumo de bebidas alcohólicas y energéticas, vapeadores, tabaco y otras drogas desoyendo las críticas de la oposición y el Consejo Económico y Social por la desproporción sancionadora y falta de ambición preventiva. La Ley de protección de la salud de las personas menores y prevención de las conductas adictivas, aprobada por el Parlamento de Galicia el pasado 16 de diciembre con los votos del Partido Popular, ya ha sido publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) para su entrada en vigor en marzo.