La Xunta aprueba su ley más punitiva: multas de hasta 600.000 euros por regalar productos con dibujos de marihuana

El PP firma una norma sobre consumo de bebidas alcohólicas y energéticas, vapeadores, tabaco y otras drogas desoyendo las críticas de la oposición y el Consejo Económico y Social por la desproporción sancionadora y falta de ambición preventiva. La Ley de protección de la salud de las personas menores y prevención de las conductas adictivas, aprobada por el Parlamento de Galicia el pasado 16 de diciembre con los votos del Partido Popular, ya ha sido publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) para su entrada en vigor en marzo.
| etiquetas: xunta , aprueba , ley , punitiva , multas , hasta , 600.000€ , regalar , productos
Los gobiernos están divididos en ministerios/consejerías/etc. El trabajo de los unos no paraliza el de los otros y las prioridades se deciden por una combinación de factores (entre las que el factor económico y el electoral predominan).
El caso de las ocupaciones: electoralmente fuerte, pero construido sobre bulos.
El caso de la inmigración: electoralmente fuerte, muy complejo y con ramificaciones internacionales.
El reciclaje (cambio climático): intereses económicos contrarios, lobby negacionista.
Y podemos añadir muchos temas más, pero no sería lógico paralizarlo todo solo porque haya grandes temas pendientes.
elpais.com/espana/comunidad-valenciana/2025-12-24/los-presuntos-asesin
En este caso la policia no podia hacer nada y mira en como terminó
Porque, como tú mismo demuestras, te has tenido que ir a hace 2 semanas para encontrar un caso esperpéntico y del que no tienes ni puta idea de la situación y cómo se desarrolló.
De por ejemplo las casas de apuestas no has dicho nada. Supongo que los problemas dependen de tu estatus socioeconómico... o del que te gustaría pertenecer.
www.fundeu.es/recomendacion/miles-y-millones-claves-de-escritura/
Hace unos días fui a dar un paseo por una zona costera en Canarias (concretamente en el puerto de Tazacorte) y el ambiente estaba dando olor a marihuana. Se ponen a vender objetos de fabricación artesana y pinturas, pero para mí que venden otras cosas también, no sé. Había una manada de hippies fumando y niños pequeños jugando en los alrededores. Son lo típicos hippies guiris que tienen las cuentas corrientes abultadas con los ingresos de sus padres. Hay una invasión de esos hippies en la isla.