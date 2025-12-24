edición general
La Xunta aprueba su ley más punitiva: multas de hasta 600.000 euros por regalar productos con dibujos de marihuana

El PP firma una norma sobre consumo de bebidas alcohólicas y energéticas, vapeadores, tabaco y otras drogas desoyendo las críticas de la oposición y el Consejo Económico y Social por la desproporción sancionadora y falta de ambición preventiva. La Ley de protección de la salud de las personas menores y prevención de las conductas adictivas, aprobada por el Parlamento de Galicia el pasado 16 de diciembre con los votos del Partido Popular, ya ha sido publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) para su entrada en vigor en marzo.

11 comentarios
Javi_Pina #2 Javi_Pina
Y productos con fotos del amigo del narco?
Malinke #8 Malinke
#2 no des ideas, que rápido prohíben la foto de Feijóo con el narco.
johel #3 johel *
Mientras, los narcos salen del juzgado como quien sale de las panaderias. ppox en su linea ultra; fuerte con los debiles, debil con los fuertes. Deberian usarlo como eslogan electoral.
Urasandi #4 Urasandi
Han olvidado la fariña y derivados.
angeloso #6 angeloso
Qué liberales tan raros...
kastanedowski #1 kastanedowski
Mientras tanto otras cosas mas importantes siguen sin ser reguladas adecuadamente, ahi tenemos el caso de las ocupaciones, la inmigracion, la basura ( el reciclaje) etc etc etc
#7 intotheflow
#1 ¿La prevención de conductas adictivas en menores no te parece importante?
Los gobiernos están divididos en ministerios/consejerías/etc. El trabajo de los unos no paraliza el de los otros y las prioridades se deciden por una combinación de factores (entre las que el factor económico y el electoral predominan).
El caso de las ocupaciones: electoralmente fuerte, pero construido sobre bulos.
El caso de la inmigración: electoralmente fuerte, muy complejo y con ramificaciones internacionales.
El reciclaje (cambio climático): intereses económicos contrarios, lobby negacionista.
Y podemos añadir muchos temas más, pero no sería lógico paralizarlo todo solo porque haya grandes temas pendientes.
kastanedowski #9 kastanedowski
#7 Decir que las ocupaciones son un bulo pues....

elpais.com/espana/comunidad-valenciana/2025-12-24/los-presuntos-asesin

En este caso la policia no podia hacer nada y mira en como terminó
Andreham #10 Andreham
#9 Es un bulo que sea un problema.

Porque, como tú mismo demuestras, te has tenido que ir a hace 2 semanas para encontrar un caso esperpéntico y del que no tienes ni puta idea de la situación y cómo se desarrolló.

De por ejemplo las casas de apuestas no has dicho nada. Supongo que los problemas dependen de tu estatus socioeconómico... o del que te gustaría pertenecer.
#11 intotheflow
#9 El "bulo" es decir que no hay ley. La ocupación ya es delito en el Código Penal. La narrativa exagera la magnitud y la impunidad.
#5 cocococo
Hay que multar a la gente que usa el punto para separar las cifras:

www.fundeu.es/recomendacion/miles-y-millones-claves-de-escritura/

Hace unos días fui a dar un paseo por una zona costera en Canarias (concretamente en el puerto de Tazacorte) y el ambiente estaba dando olor a marihuana. Se ponen a vender objetos de fabricación artesana y pinturas, pero para mí que venden otras cosas también, no sé. Había una manada de hippies fumando y niños pequeños jugando en los alrededores. Son lo típicos hippies guiris que tienen las cuentas corrientes abultadas con los ingresos de sus padres. Hay una invasión de esos hippies en la isla.
