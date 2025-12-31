edición general
Xi Jinping afirma que la reunificación con Taiwan es "imparable" durante su discurso de Año Nuevo | Internacional

"Nosotros, los chinos de ambos lados del estrecho de Taiwan, compartimos un vínculo de sangre y parentesco. ¡La reunificación de nuestra patria, una tendencia actual, es imparable!", señaló Xi en su alocución televisada. "China siempre está en el lado correcto de la historia y está preparada para trabajar con todos los países para avanzar hacia la paz mundial y el desarrollo, y construir una comunidad con un futuro compartido para la humanidad"

