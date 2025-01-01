xAI libera Grok 2.5 como modelo de código abierto y Musk confirma que pasará lo mismo con Grok 3

La compañía de inteligencia artificial xAI, liderada por Elon Musk, ha puesto a disposición del público su modelo Grok 2.5 bajo licencia de código abierto. Esto permite que cualquier usuario pueda descargarlo, ejecutarlo e incluso modificarlo, aunque con ciertas restricciones. De hecho, son límites relevantes, porque no se podrá emplear para entrenar, crear o mejorar otros modelos de IA. Hugging Face se ha convertido en el GitHub de los modelos de IA local. Así que xAI ha decidido publicar Grok 2.5 en esa plataforma.
Ahora cada ricachón tiene su hijo IA que piensa como él.
Hecho a su imagen y semejanza.
La pregunta es la de siempre: en que software/IA vas a confiar?
Código abierto, pero hardware privativo: 8 GPUs con más de 40 GB de memoria.
Parece más shareware y se quedan con la autoría de todos los cambios que hagan. Con otras licencias aunque los cambios sean libres, la autoría es tuya como autor de los cambios.