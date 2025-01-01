xAI libera Grok 2.5 como modelo de código abierto y Musk confirma que pasará lo mismo con Grok 3

La compañía de inteligencia artificial xAI, liderada por Elon Musk, ha puesto a disposición del público su modelo Grok 2.5 bajo licencia de código abierto. Esto permite que cualquier usuario pueda descargarlo, ejecutarlo e incluso modificarlo, aunque con ciertas restricciones. De hecho, son límites relevantes, porque no se podrá emplear para entrenar, crear o mejorar otros modelos de IA. Hugging Face se ha convertido en el GitHub de los modelos de IA local. Así que xAI ha decidido publicar Grok 2.5 en esa plataforma.