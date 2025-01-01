edición general
xAI libera Grok 2.5 como modelo de código abierto y Musk confirma que pasará lo mismo con Grok 3

La compañía de inteligencia artificial xAI, liderada por Elon Musk, ha puesto a disposición del público su modelo Grok 2.5 bajo licencia de código abierto. Esto permite que cualquier usuario pueda descargarlo, ejecutarlo e incluso modificarlo, aunque con ciertas restricciones. De hecho, son límites relevantes, porque no se podrá emplear para entrenar, crear o mejorar otros modelos de IA. Hugging Face se ha convertido en el GitHub de los modelos de IA local. Así que xAI ha decidido publicar Grok 2.5 en esa plataforma.

pepel #2 pepel
No me fío de Musk. Alguna puerta trasera se guardará, para aumentar sus bases de datos y sus beneficios.
MisturaFina #1 MisturaFina
Puedes reentrenarlo pero siempre será facha.
Ahora cada ricachón tiene su hijo IA que piensa como él.
Hecho a su imagen y semejanza.
La pregunta es la de siempre: en que software/IA vas a confiar?
Torrezzno #3 Torrezzno
#1 según meneame deepseek. La IA del proletario.
Feindesland #4 Feindesland
#3 Yo creo que nosotros deberíamos usar DeppSeek, y los chinos Chat-Gpt. Cualquiera, menos la de tus amos.
Carnedegato #7 Carnedegato
#1 Nadie te obliga a usar IA, y aún usándola puedes contrastar los resultados como te venga en gana, pero joder, usáis tan alegremente la palabra facha que pareceis adolescentes pajeros.
#5 Soma86
This checkpoint is TP=8, so you will need 8 GPUs (each with > 40GB of memory).

Código abierto, pero hardware privativo: 8 GPUs con más de 40 GB de memoria.
#6 soberao
#5 Más que código abierto usan su propia licencia y habrá que estudiarlo antes: huggingface.co/xai-org/grok-2/blob/main/LICENSE

Parece más shareware y se quedan con la autoría de todos los cambios que hagan. Con otras licencias aunque los cambios sean libres, la autoría es tuya como autor de los cambios.
