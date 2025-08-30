España desplegará protección diplomática para la nueva flotilla a Gaza

Es "la mayor misión de solidaridad" con Gaza hasta la fecha, cuenta con la participación de 44 países, el apoyo de activistas y artistas internacionales. Estarán listas para actuar las autoridades diplomáticas de las embajadas más cercanas, como la propia de Tel Aviv, que extenderá sus medidas de protección para los nacionales españoles embarcados "en cualquier" situación. El ministro ha recordado que no permitir el paso terrestre de ayuda humanitaria contraviene el derecho internacional