España desplegará protección diplomática para la nueva flotilla a Gaza

Es "la mayor misión de solidaridad" con Gaza hasta la fecha, cuenta con la participación de 44 países, el apoyo de activistas y artistas internacionales. Estarán listas para actuar las autoridades diplomáticas de las embajadas más cercanas, como la propia de Tel Aviv, que extenderá sus medidas de protección para los nacionales españoles embarcados "en cualquier" situación. El ministro ha recordado que no permitir el paso terrestre de ayuda humanitaria contraviene el derecho internacional

emmett_brown #1 emmett_brown
La diplomacia se la pasa Israel por la cruz de David. Lo que hay que ponerles es protección militar.
Elanarkadeloshuevos #3 Elanarkadeloshuevos
#1 Pues por desgracia estoy contigo. Una buena flota de escolta... Pero eso no va a pasar.
Cehona #2 Cehona
Me da que los van asaltar en aguas internacionales cerca de Malta, como la última vez, los SEALs de Israel (Shayetet 13)
Y mientras la ONU siga en los EE.UU. vetaran todo, hasta los visados que quieran.
Es hora de cambiar la ONU y cualquier organismo Internacional en su suelo, a cualquier otro país neutral.
io1976 #4 io1976
La diplomacia que entienden los yankis y su brazo armado en la zona, los mataniños robacabras, es el de la "promesa verdadera".
#5 endy *
Desplegar protección xD xD xD , ni que fueran a meterse en los barcos ya que esa sería la única forma de que sí funcionaría.
En cambio, los protegerán cómodamente desde sus poltronas mientras se les pagan los gastos de una vida acomodada con el dinero púbico
