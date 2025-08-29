·
10
meneos
92
clics
Por qué este es el mejor momento para dejar Spotify
Spotify participa activamente en la financiación de tecnología militar. Alguna alternativa mejor tiene que haber.
gasto
militar
israel
8
2
1
K
101
actualidad
8 comentarios
8
2
1
K
101
actualidad
#2
MiguelDeUnamano
Cualquier momento es bueno para hacerlo.
1
K
25
#5
Galton
Spoti... que?
1
K
21
#3
Kantinero
Dónde se puede descargar música?
Es para un amigo......
0
K
12
#4
SVSRTZ
#3
Soulseek o Intmusic.ne t.
1
K
25
#6
Galton
#3
La mula
2
K
33
#1
covacho
Haced caso a los viejos del lugar: buscad un disco duro de 2TB y prepararos para el apocalipsis zombie con vuestra música, favorita.
0
K
8
#7
Torrezzno
Una recomendacion para los androides
github.com/mostafaalagamy/Metrolist
Canela en rama, lo tenéis en vuestra store alternativa favorita
0
K
8
#8
platypu
Del foro donde nadie usa windows ni conoce a messi, ahora tampoco usa spotify. Es tan ridiculo
0
K
8
8
