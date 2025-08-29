edición general
Por qué este es el mejor momento para dejar Spotify

Por qué este es el mejor momento para dejar Spotify

Spotify participa activamente en la financiación de tecnología militar. Alguna alternativa mejor tiene que haber.

8 comentarios
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
Cualquier momento es bueno para hacerlo. xD
#5 Galton
Spoti... que?
Kantinero #3 Kantinero
Dónde se puede descargar música?

Es para un amigo......
SVSRTZ #4 SVSRTZ
#3 Soulseek o Intmusic.ne t.
#6 Galton
#3 La mula
#1 covacho
Haced caso a los viejos del lugar: buscad un disco duro de 2TB y prepararos para el apocalipsis zombie con vuestra música, favorita.
Torrezzno #7 Torrezzno
Una recomendacion para los androides

github.com/mostafaalagamy/Metrolist

Canela en rama, lo tenéis en vuestra store alternativa favorita
platypu #8 platypu
Del foro donde nadie usa windows ni conoce a messi, ahora tampoco usa spotify. Es tan ridiculo xD xD xD
