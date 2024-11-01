edición general
El ejército israelí ataca a un equipo de DW en Cisjordania (ENG)

El equipo -la corresponsal internacional principal Fanny Facsar, un cámara de DW y un colega local- se encontraba en Ramala para documentar los riesgos a los que se enfrentan los profesionales de los medios de comunicación en la Cisjordania ocupada cuando los soldados israelíes les apuntaron con sus armas durante el rodaje. Los tres llevaban equipo de protección con la inscripción "PRENSA". A pesar de ello, los soldados dispararon gases lacrimógenos que alcanzaron al grupo, pero nadie resultó herido.

etiquetas: ataque , periodistas , dw , cisjordania , israel
comentarios
#1 R2dC
Primero fueron a por los de Al-jazeera...
XtrMnIO #4 XtrMnIO
Parece mentira que alguien se extrañe de las atrocidades que hace el monstruo que hemos ayudado a crear...
The_real_deal #2 The_real_deal
Las consecuencias de estos se haran notar. Alemania emitira una severa condena de lo sucedido
#3 Leon_Bocanegra
#2 ahora mismo están redactando el comunicado. Se van a cagar . Desde Alemania señalan que la actitud de esos reporteros es intolerable y muestran su repulsa hacía sus acciones delictivas
#5 AlexGuevara
Han tenido suerte
