El ejército israelí ataca a un equipo de DW en Cisjordania (ENG)

El equipo -la corresponsal internacional principal Fanny Facsar, un cámara de DW y un colega local- se encontraba en Ramala para documentar los riesgos a los que se enfrentan los profesionales de los medios de comunicación en la Cisjordania ocupada cuando los soldados israelíes les apuntaron con sus armas durante el rodaje. Los tres llevaban equipo de protección con la inscripción "PRENSA". A pesar de ello, los soldados dispararon gases lacrimógenos que alcanzaron al grupo, pero nadie resultó herido.