·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11699
clics
Kim Dotcom: Palantir ha sido hackeado
10407
clics
Trump lanza una amenaza sobre las midterms en Truth Social
6116
clics
Las familias rotas de 'El Juego de tu Vida', las demandas de divorcio y custodia provocadas por las confesiones pagadas del programa
5625
clics
Mapa topológico del mundo: al margen de consideraciones geométricas
5053
clics
Hace meses Mallorca empezó a multar a conductores en su ZBE. Ahora tiene un problema con los turistas alemanes
más votadas
574
El escándalo de las VPO salpica a las élites de Alicante y al PP: familias adineradas y sueldos de 70.000 euros se adjudicaron pisos protegidos
300
Irlanda anuncia una renta básica permanente para los artistas
314
Ryanair negó a una empleada el permiso para cuidar a sus hijas el día que cerraron los colegios por el temporal: “Elegiste trabajar en esto”
424
El Museo Británico elimina la palabra «Palestina» de sus exposiciones tras la presión ejercida por abogados proisraelíes [ENG]
431
Primer éxito para Rufián y Delgado: las entradas para su primer acto público se agotan en solo cuatro minutos
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
29
clics
X sufre una caída de sus servidores a nivel global
La red social X (antes Twitter) ha experimentado este lunes una nueva caída de su servicio...
|
etiquetas
:
x
,
musk
3
1
5
K
3
actualidad
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
5
K
3
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
Laro__
*
#0
Duplicada y errónea (desgraciadamente ya funciona)
2
K
34
#6
Aokromes
#4
erronea no era, x ha estado caido, es un hecho.
2
K
49
#3
chewy
pues yo me acabo de meter en x y funciona
1
K
24
#2
cocococo
Que le den muchísimo por culo a X en la X.
2
K
18
#5
Cehona
#2
X-V= V para ellos.
0
K
13
#7
jdmf
.... lo han notado cuando en tan solo 5 minutos sin la red social, los jóvenes han aumentado su CI en 5 puntos.!!
0
K
10
#8
Borgiano
No problemo, en MNM todos somos del Blueskay ese desde hace tiempo
0
K
8
#1
Barriales
Urra, urra, urra!!!!!!
0
K
7
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente