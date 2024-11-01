edición general
4 meneos
29 clics

X sufre una caída de sus servidores a nivel global

La red social X (antes Twitter) ha experimentado este lunes una nueva caída de su servicio...

| etiquetas: x , musk
3 1 5 K 3 actualidad
8 comentarios
3 1 5 K 3 actualidad
Laro__ #4 Laro__ *
#0 Duplicada y errónea (desgraciadamente ya funciona)
2 K 34
Aokromes #6 Aokromes
#4 erronea no era, x ha estado caido, es un hecho.
2 K 49
chewy #3 chewy
pues yo me acabo de meter en x y funciona
1 K 24
#2 cocococo
Que le den muchísimo por culo a X en la X.
2 K 18
Cehona #5 Cehona
#2 X-V= V para ellos.
0 K 13
jdmf #7 jdmf
.... lo han notado cuando en tan solo 5 minutos sin la red social, los jóvenes han aumentado su CI en 5 puntos.!!
0 K 10
#8 Borgiano
No problemo, en MNM todos somos del Blueskay ese desde hace tiempo
0 K 8
#1 Barriales
Urra, urra, urra!!!!!!
0 K 7

menéame