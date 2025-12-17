WeLion logra una densidad energética de 824 Wh/kg en laboratorio para una batería de estado sólido

WeLion, cuyas baterías de estado semisólido son ya utilizado por Nio ha logrado un importante hito en sus investigaciones. Según su director ejecutivo, Yu Huigen, la empresa ha demostrado una densidad energética récord de 824 vatios-hora por kilogramo (Wh/kg) en pruebas de laboratorio. "Esperamos superar la barrera de los 1.000 Wh/kg a largo plazo", añadió Yu. "Inicialmente, estas baterías se desplegarán en aplicaciones poco sensibles al precio en las que la seguridad es primordial", explicó Yu. También reconoció que los factores de coste...