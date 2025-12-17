edición general
5 meneos
16 clics
WeLion logra una densidad energética de 824 Wh/kg en laboratorio para una batería de estado sólido

WeLion logra una densidad energética de 824 Wh/kg en laboratorio para una batería de estado sólido

WeLion, cuyas baterías de estado semisólido son ya utilizado por Nio ha logrado un importante hito en sus investigaciones. Según su director ejecutivo, Yu Huigen, la empresa ha demostrado una densidad energética récord de 824 vatios-hora por kilogramo (Wh/kg) en pruebas de laboratorio. "Esperamos superar la barrera de los 1.000 Wh/kg a largo plazo", añadió Yu. "Inicialmente, estas baterías se desplegarán en aplicaciones poco sensibles al precio en las que la seguridad es primordial", explicó Yu. También reconoció que los factores de coste...

| etiquetas: welion , estado sólido , sulfuro , laboratorio , densidad energética
5 0 0 K 113 BATERÍAS
3 comentarios
5 0 0 K 113 BATERÍAS
  1. #1 EISev
    Si eso llega en un par de años al mercado ya hay que tener ganas ahora de comprarse un coche eléctrico que va a quedar superado en breve
    0 K 12
  2. Veelicus #2 Veelicus
    #1 Es como todo, si el coche electrico que te compras ahora te sirve no puedes estar pensando en esas cosas, salvo que lo compres con la idea de venderlo en unos pocos años.
    0 K 11
  3. HartzBaltz #3 HartzBaltz
    #2 Esto no llega a precio economico como minimo en 5 años. Mas interesante me parecen las baterias de Sodio de CATL que ya las estan fabricando y compitan de tu a tu con las LFP. Baterias mas sostenibles y baratas.
    1 K 25

menéame