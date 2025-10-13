Washington Post, New York Times, Associated Press, CNN, Wall Street Journal, NPR, Reuters y The Atlantic, entre otros, se niegan a firmar las condiciones de Hegseth [Ing]

Medios de comunicación de todo el espectro ideológico afirmaron que no firmarán la nueva política restrictiva del Departamento de Defensa para la prensa antes de la fecha límite del martes por la tarde. El Washington Post, el New York Times, Associated Press y CNN afirmaron que no firmarían, al igual que Newsmax y el Washington Times. Matt Murray, editor ejecutivo del Post, afirmó que la política va en contra de la garantía de libertad de prensa que establece la Constitución.