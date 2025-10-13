edición general
Washington Post, New York Times, Associated Press, CNN, Wall Street Journal, NPR, Reuters y The Atlantic, entre otros, se niegan a firmar las condiciones de Hegseth [Ing]

Medios de comunicación de todo el espectro ideológico afirmaron que no firmarán la nueva política restrictiva del Departamento de Defensa para la prensa antes de la fecha límite del martes por la tarde. El Washington Post, el New York Times, Associated Press y CNN afirmaron que no firmarían, al igual que Newsmax y el Washington Times. Matt Murray, editor ejecutivo del Post, afirmó que la política va en contra de la garantía de libertad de prensa que establece la Constitución.

JanSmite #1 JanSmite
"Hegseth respondió a las declaraciones de varios medios de comunicación en X con un emoji que agitaba la mano, lo que sugería que se estaba despidiendo."

Menudo cabrón… :-P
JanSmite #2 JanSmite *
Por cierto, las condiciones de Hegseth establecen que los periodistas no pueden obtener ninguna información que el Departamento de Defensa no autorice explícitamente.

Es decir, no podrían ni preguntar a los conserjes si han visto entrar a una persona en el edificio del Pentagono si Defensa no autoriza a que se facilite esa información. :palm:
Cehona #3 Cehona
Se acabó garganta profunda.
