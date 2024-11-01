Por qué Washington ha convertido a China en su principal adversario estratégico

Durante casi tres décadas, Washington consideró a China como un socio económico indispensable del que se beneficiaba y que estaba llamado a prosperar dentro del orden capitalista internacional dominado por Estados Unidos. Este enfoque se ha hecho añicos. En el espacio de diez años, China ha pasado, en el discurso oficial estadounidense, de ser un competidor cooperativo a un «adversario estratégico principal». Esto no es el resultado de un cambio de régimen en Pekín ni de una ruptura de China con el sistema capitalista, sino todo lo contrario.
| etiquetas: estados unidos , república popular de china
Y contando que las reglas eran "EEUU siempre debe ganar", pues están un poco picados.