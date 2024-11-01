edición general
Por qué Washington ha convertido a China en su principal adversario estratégico

Durante casi tres décadas, Washington consideró a China como un socio económico indispensable del que se beneficiaba y que estaba llamado a prosperar dentro del orden capitalista internacional dominado por Estados Unidos. Este enfoque se ha hecho añicos. En el espacio de diez años, China ha pasado, en el discurso oficial estadounidense, de ser un competidor cooperativo a un «adversario estratégico principal». Esto no es el resultado de un cambio de régimen en Pekín ni de una ruptura de China con el sistema capitalista, sino todo lo contrario.

mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
Porque les han ganado en su propio juego.

Y contando que las reglas eran "EEUU siempre debe ganar", pues están un poco picados.
Supercinexin #2 Supercinexin
Porque son fachas y subnormales. Bueno, porque son fachas, punto, lo otro ya viene de serie.
#4 Pixmac
Antes China se dedicaba a fabricar lo que otros querían pero ahora tiene autonomía y puede competir "de tú a tú", ganando a Europa y Estados Unidos en tecnología, no únicamente en coste de mano de obra (y eso que ya no es tan barata).
rogerius #1 rogerius
Ahora también a por Europa. :troll:
#5 Tiranoc
Porque con Andorra no se atreven.
pepel #6 pepel
Por la pasta (la falta de pasta de EE.UU.)
