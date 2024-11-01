Vulnerabilidades en Balizas V16 Conectadas: Cuando la Seguridad Vial se Vuelve Insegura

El problema es que la implementación de seguridad de al menos uno de estos dispositivos es... digamos que optimista. Tanto, que cualquiera con un portátil y conocimientos básicos podría convertir tu baliza de emergencia en algo bastante menos útil que un pisapapeles luminoso.
| etiquetas: dgt , v16
Sobre lo demás, ganas de hacer ruido. Repite cosas que ya se han dicho y pone escenarios irreales que son más útiles en el ámbito formativo que en el real. El problema es que enfoca su esfuerzo (que es muy interesante) en buscar atención.
Se enfada porque el INCIBE le dice que si, que muy bien, pero para vulnerar una necesitas tocarla, y se saca de la chorra "el ataque del taller malicioso" (musica de miedo).
Y la realidad es que el protocolo es una mierda, la implementacion lamentable y la seguridad ausente, no descubre nada nuevo. Bueno si, que ha emitido en su casa en una banda restringida para montar una fake bts ...
Que lo único que consigue es inutilizar la baliza. Yo solo necesito 1 segundo y un martillo para hacer lo mismo.
A mí avisadme cuando alguien consiga conectar a cualquier web de forma gratuita hasta el 2038 usando una. Eso si que es interesante.
La mía, y la de la mayoría de la gente se queda apagada sin poner las pilas en la guantera, con la esperanza de no usarla nunca hasta el 2038 cuando acabe en un punto limpio. Mira que preocupación tengo por lo que dice. Y total, el aviso no tiene ninguna validez. Nada se va a mover en ningún sitio por encender una baliza.
Lo que no acabo de entender por qué alguien va a destinar todo ese esfuerzo y tiempo para saber que un vehículo tiene problemas y donde exactamente ocurre eso.
A ver si alguien puede darme una explicación convincente.
A todo esto, si el juaker está en rango, no se le puede acusar de no proporcionar ayuda en carretera?