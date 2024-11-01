edición general
Vulnerabilidades en Balizas V16 Conectadas: Cuando la Seguridad Vial se Vuelve Insegura

El problema es que la implementación de seguridad de al menos uno de estos dispositivos es... digamos que optimista. Tanto, que cualquiera con un portátil y conocimientos básicos podría convertir tu baliza de emergencia en algo bastante menos útil que un pisapapeles luminoso.

Imag0 #10 Imag0
Lo que inicialmente me parecía "vaya una tontería que no sirve para nada" termina siendo "alguien con tiempo y mala ostia puede convertir la operación salida en un puto caos estatal"... así que bueno, veamos qué medidas toma la maravillosa DGT española.
DaniTC #11 DaniTC
#10 ¿Y cómo puede generarse ese caos?
Imag0 #12 Imag0
#11 Lee el artículo anda.
DaniTC #13 DaniTC
#12 me lo he leído y me gustaría saber cómo has llegado a esa conclusión.
frg #16 frg
#10 Ninguna. Nadie se preocupa de la seguridad hasta que no pasa algo grave.
Torrezzno #2 Torrezzno
Espectacular análisis. Le he dejado una estrella. Increíble chapuza técnica.
pepel #3 pepel
Me estoy imaginando las balizas en una Dana.
DaniTC #1 DaniTC *
Estoy por votar errónea. La baliza v16 no debe salvarnos de nada. Es un mero comunicador.

Sobre lo demás, ganas de hacer ruido. Repite cosas que ya se han dicho y pone escenarios irreales que son más útiles en el ámbito formativo que en el real. El problema es que enfoca su esfuerzo (que es muy interesante) en buscar atención.
hakcer_dislexico #4 hakcer_dislexico
#1 El analisis parece escrito por un crio de 16 años.

Se enfada porque el INCIBE le dice que si, que muy bien, pero para vulnerar una necesitas tocarla, y se saca de la chorra "el ataque del taller malicioso" (musica de miedo).

Y la realidad es que el protocolo es una mierda, la implementacion lamentable y la seguridad ausente, no descubre nada nuevo. Bueno si, que ha emitido en su casa en una banda restringida para montar una fake bts ...
Torrezzno #5 Torrezzno
#4 pues no has leído muy bien entonces. El Ataque de la Estación Base Falsa: Fake eNodeB que describe en el artículo no necesita tocar nada, solo estar en el rango para hacer un man in the middle
DraWatson #17 DraWatson *
#4 a mí me asusta más el: "El Usuario Conspiranoico".

Que lo único que consigue es inutilizar la baliza. Yo solo necesito 1 segundo y un martillo para hacer lo mismo.

A mí avisadme cuando alguien consiga conectar a cualquier web de forma gratuita hasta el 2038 usando una. Eso si que es interesante.

La mía, y la de la mayoría de la gente se queda apagada sin poner las pilas en la guantera, con la esperanza de no usarla nunca hasta el 2038 cuando acabe en un punto limpio. Mira que preocupación tengo por lo que dice. Y total, el aviso no tiene ninguna validez. Nada se va a mover en ningún sitio por encender una baliza.
Joker_2O #6 Joker_2O
#1 Lo que no dice es por que alguien va gastarse 1500€ para obtener datos anónimos e inútiles sin valor.
DaniTC #7 DaniTC
#6 o enviar coordenadas falsas. Pero es que es tan fácil como coger la baliza y darte un paseo xD Cuánta gente no la habrá activado en casa o en cualquier sitio por probar.
frg #15 frg
#6 Se me ocurren desde colapsar el servicio hasta eliminar alertas legítimas. Las razones para hacerlo las dejo a tu imaginación.
Pepepaco #8 Pepepaco
Interesante como ejercicio teórico o divertimento.

Lo que no acabo de entender por qué alguien va a destinar todo ese esfuerzo y tiempo para saber que un vehículo tiene problemas y donde exactamente ocurre eso.

A ver si alguien puede darme una explicación convincente.
OrialCon_Darkness #9 OrialCon_Darkness
Ahora resulta que en vez de la niña de la curva, vamos a tener a los "juakers" de la curva esperando a que haya un accidente xD
A todo esto, si el juaker está en rango, no se le puede acusar de no proporcionar ayuda en carretera? :troll:
CharlesBrowson #14 CharlesBrowson
Un sacacuartos disfrazado de chapuza. no hay mas
