Vuelven a poner escolta a la menor acosada desde hace tres años por un hombre en Deusto

Vuelven a poner escolta a la menor acosada desde hace tres años por un hombre en Deusto

Dos ertzainas la acompañan en sus rutinas diarias para evitar que se cruce con este individuo, que se ha saltado seis veces el alejamiento. La Ertzaintza ha vuelto a poner escolta a la menor de 17 años que lleva más de tres siendo acosada por un individuo en el barrio de Deusto, en Bilbao. Su familia ha denunciado el 'stalking', como se denomina a este tipo de persecución obsesiva, en los tribunales en varias ocasiones y lograron una orden de alejamiento, pero el joven, de 27 años y nacido en Bangladeh, se ha llegado a saltar la medida de...

12 comentarios
AndresEl_Lanas #1 AndresEl_Lanas
Por muy de izquierdas que seas, como yo, un tipo de Bangladesh que pasa de la ley, pues chico, a tu puta casa.
UsuarioXY #5 UsuarioXY
#1 mejor le damos una paguita al pobre.
powernergia #7 powernergia
#3 Está planteado y está en la ley, tendrás que preguntar a los jueces porque no lo aplican.

#1
UsuarioXY #6 UsuarioXY
Si es mi hija no necesito a 2 escoltas, solo un cuchillo jamonero.
#8 bizcobollo
Menos escolta y más una paliza que lo tenga meando sangre un mes
#9 Albarkas
#8 Cierto. No hay derecho que ésta chica este viviendo un calvario y que nos cueste una pasta el que un mierda acose a nadie de ésta manera.
iIusion #3 iIusion
Porque expulsión de la UE por X años y repatriarlo, ni nos lo planteamos
#4 Toponotomalasuerte
#3 para que acose en otra parte! Sois unos genios.
Los delincuentes en la cárcel! El turismo y ponerlos en la frontera y decirles "y no vuelvas más" que quieres que te diga, no sé si es pueril o infantil o quizá más un indicativo de retraso mental profundo.
iIusion #11 iIusion
#4 compa, tu mensaje no se entiende. Dale una vueltica y seguimos hablando
#12 Toponotomalasuerte
#11 lo siento, es que aquí no te lo puedo explicar con viñetas. Pero si lo piensas un poco seguro que caes tú solo.
Si dejas el ruido para cuñados y dedicas 2 minutos a pensar en la brillantez de poner a los delincuentes en la frontera seguro que te das cuenta solo... Va. Inténtalo.
#10 Borgiano
Pinta a caso aislado. Circulen, por favor.
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
