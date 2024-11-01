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Vuelo de aproximación a la Luna de Artemis II [ENG]

Vuelo de aproximación a la Luna de Artemis II [ENG]  

Las primeras imágenes de la Luna captadas por los astronautas de la misión Artemis II de la NASA durante su histórico vuelo de prueba revelan regiones que ningún ser humano había visto antes, incluido un raro eclipse solar en el espacio. Las fotos, publicadas el martes 7 de abril de 2026, fueron tomadas el 6 de abril durante el sobrevuelo de siete horas de la tripulación sobre la cara oculta de la Luna, lo que marca el regreso de la humanidad a las proximidades de la Luna.

| etiquetas: artemis ii , luna , vuelo , fotografías
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7 comentarios
8 1 0 K 22 ciencia
ombresaco #1 ombresaco
supongo que tendrán sus motivos, pero las gafitas que les han puesto a los astronautas me recuerda a gafas 3D cutres
www.nasa.gov/image-detail/amf-art002e009302/
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tusitala #4 tusitala
#1 son de "usar y tirar" para ver el eclipse. Del tipo que podemos comprar cualquiera para ver eclipse de agosto.
Pesan poco y cumplen su objetivo.
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#6 soberao
#4 #1 Es mejor un cristal de los que se usan para la máscara de protección para soldar, cristales inactínicos. m.youtube.com/shorts/CdmeYw9QrZU
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manc0ntr0 #3 manc0ntr0
#1 dice que son para ver el eclipse
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ombresaco #2 ombresaco
#1 antes de que nadie lo diga, aquello de "la luna y el dedo", pues literal, bro.
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Don_Pixote #5 Don_Pixote
#1 son del happy meal
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#7 Tensk
Hummm, teniendo en cuenta que no se mueve oor el aire ¿es correcto el término "volar"?
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menéame