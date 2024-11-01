Vuelo de aproximación a la Luna de Artemis II [ENG]  

Las primeras imágenes de la Luna captadas por los astronautas de la misión Artemis II de la NASA durante su histórico vuelo de prueba revelan regiones que ningún ser humano había visto antes, incluido un raro eclipse solar en el espacio. Las fotos, publicadas el martes 7 de abril de 2026, fueron tomadas el 6 de abril durante el sobrevuelo de siete horas de la tripulación sobre la cara oculta de la Luna, lo que marca el regreso de la humanidad a las proximidades de la Luna.