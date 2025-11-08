O me voy de España o me suicido, la gramática del nuevo PP

Hay que ser muy necio para confundir la fuga con el exilio. Y hay que estar muy fuera para creerte más listo que los demás. Y muy idiota, en el sentido clásico del término —desinteresado por lo público—, para frivolizar con la idea de suicidio. Como el novio de doña Isabel, que no deja de exhibir su idiotez a la griega. Visible en modo lector del navegador