O me voy de España o me suicido, la gramática del nuevo PP

Hay que ser muy necio para confundir la fuga con el exilio. Y hay que estar muy fuera para creerte más listo que los demás. Y muy idiota, en el sentido clásico del término —desinteresado por lo público—, para frivolizar con la idea de suicidio. Como el novio de doña Isabel, que no deja de exhibir su idiotez a la griega. Visible en modo lector del navegador

El problema de los liberalistos es que si se van de España y dejan de vivir de dinero público se mueren, así que sólo queda una opción
#1 muy bien hilvanado. :clap:
Chantaje barato de crío con los padres. Carlos Herrera amenazó con emigrar a Somalia. Varsavsky amenaza con emigrar si repite Sánchez pero curiosamente no se va con su amado Milei a hacer grande a Argentina y sigue atrincherado en Madrid regalándole los oídos al PP&VOX por si se puede meter en algún gobierno. Son todos iguales: o decís lo que quiero oír o me enfado y no os ajunto.
O me voy de España (a otro sitio donde me dejen delinquir) o me suicido (porque no me dejan delinquir).

Pues como dijo Antón Losada: ni lo uno ni lo otro; pague Vd. sus impuestos, como todo el mundo, que la alternativa a pagar impuestos no es la muerte.

... bueno, para esta gente que vive en otra esfera, en otra realidad, pagar impuestos es bajar en su categoría y en su escalafón social.
Hay quien amenaza con irse a Somalia y luego ya ves.
