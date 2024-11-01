·
comentarios de esta noticia
4
meneos
86
clics
Vox vende botellas de Ribera del Duero con el rostro de Santiago Abascal
Ofrece a sus afiliados y simpatizantes un pack de tres vinos por 45 euros en vísperas de la campaña electoral de Castilla y León
|
etiquetas:
:
elecciones
,
vox
,
castilla y león
3
1
6
K
7
actualidad
16 comentarios
3
1
6
K
7
actualidad
#5
kreepie
¿Para cuándo una muñeca hinchable con su cara?
1
K
22
#13
obmultimedia
#5
0
K
11
#1
YSiguesLeyendo
¡viva el vino!
0
K
14
#2
BastardWolf
Quiero todas
0
K
12
#14
devilinside
#2
Para hacer sangría, supongo
0
K
11
#16
devilinside
#10
Envido más: El tío de la bota
0
K
11
#8
Leon_Bocanegra
-Camarero este vino que me ha puesto está agrio
-No creo caballero,le he puesto un Ribera
-Pues me habrá tocado Paquirrín
0
K
11
#4
Leon_Bocanegra
*
Fijo que es vino Don Simon, Casón histórico o alguna morralla que hayan pillado por ahí. A esta gente le gusta mucho estafar a sus propios afiliados.
0
K
11
#10
lameiro
#4
Cumbres de Gredos.
0
K
11
#15
ronko
#4
¿Esa no era también la definición de morapio?
0
K
7
#7
xyria
¿Esto es legal? Supongo que tendrán emitir factura identificando al comprador.
0
K
10
#12
OrialCon_Darkness
Bonita iniciativa, así se puede ver de lejos lo rancio que es el personal, porque fijo que ponen la botella al lado del enano unihuevo
0
K
10
#6
Eltioletanias
Yo creo que están explotando lo que ofrecen a su electorado ,un falso prestigio.
Hay muchos gañanes que tienen trabajos normales pero les gustaría ser más que sus vecinos así que crean una ilusión en su mente.
Con gran esfuerzo compran un coche de lujo o un iPhone o por ejemplo unas botellas de vino de Abascal para demostrar que son más de derechas que sus amigos lo que para ellos significa que pertenecen al bando de los ricos y el vecino al de los pobres
0
K
7
#11
Rixx
Seguro que es un vino de mierda, como la etiqueta
0
K
7
#3
malditopendejo
Seràn de vino rancio
0
K
7
#9
Fran_Ramos
uy! donde he visto yo esto antes...
www.youtube.com/watch?v=D1szxReftNk
0
K
6
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
