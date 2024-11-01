edición general
Vox saca un vídeo con IA de Figaredo con una motosierra y el choteo es mayúsculo: "¿No os cansáis de hacer el ridículo?"

Las ultraderechas actuales de todo el mundo tienen muchas cosas en común: la xenofobia, la misoginia, los bulos, ponerse siempre del lado de los poderosos y en contra de los ciudadanos... Pero lo que no vimos venir es lo de convertir todo en un circo de tres pistas.

eaglesight1 #2 eaglesight1
El humor es una condición en peligro de extinción. Luego se quejan de que no se puede hablar de nada, supongo que por eso votan a todo lo que no les gusta con un "irrelevante".
3
elGude #1 elGude
No, siguiente pregunta.
3
Spirito #3 Spirito
VOX, el partido más corrupto-político del absurdo y división entre españoles que usa la bandera de todos para su odio ante lo español.

VOX, el partido más antipatriota de España, y que usa la bandera de todos para su propaganda, con una hipocresía de Juzgado de Guardia

VOX, el partido de criminales

En fin.

Por cierto, no voy a votar ésta noticia para no dar relevancia a unos criminales.
1
#4 Tiranoc
A ese señor antiguo no le pega nada esa herramienta, en la época victoriana no habían motosierras.
1

