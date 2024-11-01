Vox saca un vídeo con IA de Figaredo con una motosierra y el choteo es mayúsculo: "¿No os cansáis de hacer el ridículo?"

Las ultraderechas actuales de todo el mundo tienen muchas cosas en común: la xenofobia, la misoginia, los bulos, ponerse siempre del lado de los poderosos y en contra de los ciudadanos... Pero lo que no vimos venir es lo de convertir todo en un circo de tres pistas.
VOX, el partido más antipatriota de España, y que usa la bandera de todos para su propaganda, con una hipocresía de Juzgado de Guardia
VOX, el partido de criminales
En fin.
Por cierto, no voy a votar ésta noticia para no dar relevancia a unos criminales.