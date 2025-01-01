edición general
16 meneos
16 clics
Vox "resucita" la islamofobia tras el incendio provocado por un joven magrebí, con problemas mentales, en Granada

Vox "resucita" la islamofobia tras el incendio provocado por un joven magrebí, con problemas mentales, en Granada

"Desde Vox consideramos estos hechos como una nueva agresión a los valores y a las tradiciones de España por parte de extranjeros que quieren imponer sus creencias con violencia ante la mirada cómplice del bipartidismo del PP y el PSOE"

| etiquetas: vox , granada , religión , islamofobia
13 3 0 K 134 politica
17 comentarios
13 3 0 K 134 politica
Comentarios destacados:      
Esteban_Rosador #2 Esteban_Rosador *
Su único programa es el odio, el machismo y el racismo.

Cuando gobiernen, la iglesia católica recibirá aún más prebendas y subvenciones que las que reciben ahora, heredadas del franquismo
5 K 80
Pertinax #1 Pertinax *
¿Tenía problemas mentales? Esto no me lo esperaba.
5 K 72
thror #4 thror
#1 Pues como todos los votantes de vox
10 K 146
Pertinax #5 Pertinax
#4 Lo mismo habría que deportar a todos a Jovenlandia. A VOX y a los mentaloides. Menudo peso nos quitamos de encima.
2 K 26
#9 Leon_Bocanegra
#5 jovenlandia? Eso que puta mierda es? Un nuevo mantra que usáis los racistas?
2 K 37
Aokromes #11 Aokromes
#9 donde te has metido los ultimos años? los voxemitas usan la frase jovenes de jovenlandia hace años.
2 K 31
#13 Leon_Bocanegra
#11 intento no juntarme con gentuza.
2 K 32
Aokromes #15 Aokromes
#13 yo tambien, pero es dificil no encontrarte esa frase en meneame xD
1 K 23
platypu #14 platypu
#9 jovenlandia es el pais de los jovenlandeses
1 K 26
#16 Leon_Bocanegra
#14 lo siento, no hablo el idioma racistanes
1 K 24
Pertinax #17 Pertinax *
#9 Jovenófobo en todo caso. O jovencista... qué sé yo.
0 K 19
plutanasio #7 plutanasio
#1 un clásico
2 K 43
#3 Leon_Bocanegra
Resucita? Cuando había muerto? Si estos hijos de puta basan todo su programa en el odio
2 K 44
obmultimedia #6 obmultimedia
Vox "resucita" la islamofobia ... Da igual donde leas esto.
2 K 42
Connect #10 Connect
La realidad es que la jugada les sale bien. Cada vez que hay una agresión o acto vandálico como este de Granada protagonizado por un magrebí, agarran la presa y no la sueltan. Y se están envalentonando y cada vez pillan más presas. Todavía no se ha olvidado lo de Torre Pacheco que ya han buscado otra excusa...
1 K 24
Andreham #12 Andreham
Dijeron algo de la mezquita o entonces todo ok?

Porque segun estos anormales llenos de odio, la mezquita es una iglesia... pero la incendio la Iglesia (institucion), asi que...

Cortocircuito?
1 K 20
#8 antonioturpin
Esa carta empieza a tener los bordes más desgastados que la tarjeta de un farlopero.
0 K 9

menéame