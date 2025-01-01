Vox "resucita" la islamofobia tras el incendio provocado por un joven magrebí, con problemas mentales, en Granada

"Desde Vox consideramos estos hechos como una nueva agresión a los valores y a las tradiciones de España por parte de extranjeros que quieren imponer sus creencias con violencia ante la mirada cómplice del bipartidismo del PP y el PSOE"
| etiquetas: vox , granada , religión , islamofobia
Cuando gobiernen, la iglesia católica recibirá aún más prebendas y subvenciones que las que reciben ahora, heredadas del franquismo
Porque segun estos anormales llenos de odio, la mezquita es una iglesia... pero la incendio la Iglesia (institucion), asi que...
Cortocircuito?