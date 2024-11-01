Vox reclama al PP entrar en gobiernos de coalición en Extremadura, Aragón y Castilla y León

Con los resultados de las elecciones de Castilla y León se ha acabado de confirmar la necesidad de entendimiento entre el PP y Vox si los de Alberto Núñez Feijóo quieren conservar la presidencia en Extremadura, Aragón y Castilla y León. En una comparecencia de Santiago Abascal ante los medios tras analizar los resultados obtenidos, se ha mostrado muy contundente y ha enviado un mensaje a Feijóo: "que no se preocupe, que sí, que vamos a gobernar en las 3 regiones.