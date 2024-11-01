Vox reclama al PP entrar en gobiernos de coalición en Extremadura, Aragón y Castilla y León

Con los resultados de las elecciones de Castilla y León se ha acabado de confirmar la necesidad de entendimiento entre el PP y Vox si los de Alberto Núñez Feijóo quieren conservar la presidencia en Extremadura, Aragón y Castilla y León. En una comparecencia de Santiago Abascal ante los medios tras analizar los resultados obtenidos, se ha mostrado muy contundente y ha enviado un mensaje a Feijóo: "que no se preocupe, que sí, que vamos a gobernar en las 3 regiones.
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no va a pasar
Son el Opus Dei político de los obispos, que llevan siglos estafando al Pueblo.
Si no es que directamente trabajas para el gran capital e intereses extranjeros.
Pablo Iglesias no se movía para promover a Podemos por los territorios porque le daba la flojera. Cero liderazgo para generar organización. Y entre tanto, los del folklore residual pseudoizquierdista, esos que me ponen negativos, campando por sus fueros con mensajes que no movilizan a la gente.
¿Quien es ahora el facha? ¿Quien ha sido más letal y eficaz que los fachas para demoler a la izquierda?