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Vox reclama al PP entrar en gobiernos de coalición en Extremadura, Aragón y Castilla y León

Con los resultados de las elecciones de Castilla y León se ha acabado de confirmar la necesidad de entendimiento entre el PP y Vox si los de Alberto Núñez Feijóo quieren conservar la presidencia en Extremadura, Aragón y Castilla y León. En una comparecencia de Santiago Abascal ante los medios tras analizar los resultados obtenidos, se ha mostrado muy contundente y ha enviado un mensaje a Feijóo: "que no se preocupe, que sí, que vamos a gobernar en las 3 regiones.

| etiquetas: vox , reclama , pp , entrar , gobiernos , coalición
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8 comentarios
1 1 0 K 25 politica
Laro__ #2 Laro__
Ahora es cuando Pedro le pide al PSOE que se abstenga siempre y cuendo el PP deja fuera de los gobiernos a Vox. Así el PSOE pasaría a tener algún control durante el resto de la legislatura y pone un verdadero cordón sanitario al fascio...

no va a pasar
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#3 Leon_Bocanegra
Vaya con los que están en contra de las autonomías. O pillan poltrona autonomica o no hay gobierno.
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Spirito #5 Spirito *
#3 El negocio de VoX es saquear las arcas públicas, la corrupción, explotar al Pueblo... el resto es solo tapadera.

Son el Opus Dei político de los obispos, que llevan siglos estafando al Pueblo.
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devilinside #8 devilinside
#3 Espera que igual tienen que pensárselo otra vez, porque entrar en un gobierno implica trabajar
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obmultimedia #6 obmultimedia
#4 para empezar, el PSOE no es de izquierdas, SUMAR lo crearon para dejar en la irrelevancia a Podemos, una vez cumplida la mision , para desaparecer de todos los organismos publicos no han querido union completa para desaparecer, los pocos que queden en pie pasaran al PSOE cuando se convoquen elecciones generales, la primera en hacerlo será YoYolanda Diaz, alias la judas.
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mikhailkalinin #7 mikhailkalinin
#6 El judas eres tú, y además muy infantil. No me he referido ni por un instante al PSOE como la izquierda, puesto que no es irrelevante como lo que has dejado tú y los que se comportan como tú. Pero no caerás del burro ni aunque os quedéis cuatro amigos en un rincón.
Si no es que directamente trabajas para el gran capital e intereses extranjeros.
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obmultimedia #1 obmultimedia
A tragar rabazo de Abascal!
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mikhailkalinin #4 mikhailkalinin
#1 PIT y sus adláteres han cumplido su misión con una eficiencia que ni el Mossad. Han conducido a la irrelevancia completa a la izquierda en Castilla y León. Era su objetivo y lo han cumplido.
Pablo Iglesias no se movía para promover a Podemos por los territorios porque le daba la flojera. Cero liderazgo para generar organización. Y entre tanto, los del folklore residual pseudoizquierdista, esos que me ponen negativos, campando por sus fueros con mensajes que no movilizan a la gente.
¿Quien es ahora el facha? ¿Quien ha sido más letal y eficaz que los fachas para demoler a la izquierda?
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menéame