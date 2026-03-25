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Vox pagó a la TV de Ariza en secreto programas a medida sobre "islamización" e "inseguridad"

Vox pagó a la TV de Ariza en secreto programas a medida sobre "islamización" e "inseguridad"

Facturas y correos electrónicos del partido de Santiago Abascal revelan nuevas entregas de dinero al conglomerado empresarial de la familia Ariza para emitir propaganda de la formación

| etiquetas: vox , tv , ariza , manipulación mediática , soborno , abascal
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19 comentarios
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Comentarios destacados:      
efectogamonal #1 efectogamonal *
VOX, dicese del entramado de empresas privadas chupando del erario público, una agencia de colocación y manipulación mediatica unica y exclusivamente para putos nazis de mierda.

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14 K 151
notengonizorra #11 notengonizorra
#1 a los nazis de mierda no les hace falta convencerlos más, estos ya vienen de serie, de lo que tratan es de educar y formar nuevos nazis de mierda partiendo desde la manipulación, desinformación, incultura e ignorancia que se les ha educado durante su formación obligatoria, sobre todo en el sistema educativo privado y concertado. Ya cuando estén completamente al mando no necesitarían agencias de manipulación mediáticas sino que directamente te enseñaran a ser un nazi de mierda desde el propio sistema educativo y apartarían (diciéndolo suave) a cualquiera que se niegue tanto a educar como a aprender a serlo y amarlo. Es el manual de un perfecto estado sionista
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volandero #14 volandero
#1 Y bastión del sionismo genocida en España.  media
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el_Tupac #17 el_Tupac
#1 pues lo que siempre ha sido el PP, pero en vez de con capillitas y pijos del opus, ahora directamente con nazis...
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Aokromes #2 Aokromes
son incompetentes hasta para manipular.
4 K 50
D303 #3 D303
#2 No son incompetentes tienen una hoja de ruta que es trincar todo lo que puedan antes de que la gente acepte lo que son y dejen de votarles.
4 K 55
Supercinexin #13 Supercinexin
#3 Eso en el caso de que no rasquen poder antes de que la gente acepte lo que son y se dediquen a prohibir partidos y organizaciones sociales a diestro y siniestro como hace la ultraderecha en todos los países donde gobierna. Por la libertá.
1 K 26
#15 kreator
#3 ¿por qué deberían dejar de votarles? Si son un reflejo de la gente que les vota. VOX no es más que un reflejo de buena parte de España, la parte mala, pero una parte.
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tul #5 tul
#2 lo suyo es mas bien robar de lo publico, ahi si que demuestran excelencia y preparacion xD
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Ludovicio #10 Ludovicio
#2 Tampoco tienen que esforzarse mucho dado su público objetivo.
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celyo #12 celyo
#2 más bien para saber como ocultar sus corruptelas.

Pero manipular, ... lo hacen a base de bien.
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#6 Toponotomalasuerte
Por qué funciona. Por meneame hay muchos subnormales que repiten como simios los argumentos para estupidos que ahí se sueltan.
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Ludovicio #9 Ludovicio
En su día también se demostró el uso de astroturfing.
Ese partido vive de manipular a gente simple.
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Moderdonia #7 Moderdonia
Los que salen de vox caen al valle de los caídos... del guindo.
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Rogue #16 Rogue
En VOX todo son risas hasta que echan a uno (Monasterio, Olona, Ortega Smith, Espinosa de los Monteros...) y deciden hablar.
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#19 KaBeKa
Sólo hay que ver dos partidos y dos formas de tratarlos.
Podemos cuando surgió se puso en marcha la policía patriótica para que no crecieran. Y venga a salir noticias a mansalva que el 95% eran mentira y por supuesto negativas: corrupción. Visto ahora se sabe que no había nada y se puede decir abiertamente que todo era mentira.
Vox es un partido que ha tenido publicidad positiva siempre y en donde sus casos de corrupción se blanquean o nunca se publicitan en portadas. Esto posibilita que sigan…   » ver todo el comentario
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Herrerii #4 Herrerii
Las mentiras tienen las patas muy cortas.
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MisturaFina #8 MisturaFina
Sucia basura social de dinosaurios
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SerVicius #18 SerVicius
Los dinerales que maneja esta gente son indecentes. Y luego hay que oir que la izq pierde por no hacer autocrítica, es que te tienes que reir.
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menéame