Vox pagó a la TV de Ariza en secreto programas a medida sobre "islamización" e "inseguridad"

Facturas y correos electrónicos del partido de Santiago Abascal revelan nuevas entregas de dinero al conglomerado empresarial de la familia Ariza para emitir propaganda de la formación
| etiquetas: vox , tv , ariza , manipulación mediática , soborno , abascal
Fin
Pero manipular, ... lo hacen a base de bien.
Ese partido vive de manipular a gente simple.
Podemos cuando surgió se puso en marcha la policía patriótica para que no crecieran. Y venga a salir noticias a mansalva que el 95% eran mentira y por supuesto negativas: corrupción. Visto ahora se sabe que no había nada y se puede decir abiertamente que todo era mentira.
Vox es un partido que ha tenido publicidad positiva siempre y en donde sus casos de corrupción se blanquean o nunca se publicitan en portadas. Esto posibilita que sigan… » ver todo el comentario