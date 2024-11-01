edición general
Vox expulsa a Ortega Smith de forma cautelar por no ceder la portavocía del Ayuntamiento de Madrid

La dirección de Vox ha expulsado de forma cautelar a Javier Ortega-Smith del partido de extrema derecha por “desacatar” la orden de ceder la portavocía del Ayuntamiento de Madrid, según ha adelantado El Español. Según asegura este medio, el Comité Ejecutivo Nacional ha activado este miércoles el procedimiento disciplinario después de que el hasta ahora diputado autonómico se negara a acatar la decisión del CEN según la cual debía ser relevado por Arantxa Cabello.

17 comentarios
Comentarios destacados:    
#1 Juantxi
Y que le quiten la nacionalidad por su origen extranjero :troll:

#2 fremen11
#1 Eh! Pero en la derecha no hay purgas....

#4 Eukherio
#2 Esto no es purga, es ensañamiento. A este señor llevan varios años intentando echarlo del partido y el tío se resiste todo lo que puede.

#7 fremen11
#4 a ver ten en cuenta que es fundador y cómo comentas en #_3, seguro que se lo lleva muerto.....

#14 josde
#7 Igual que Santi, por eso son los dos socios fundadores.

#12 josde
#2 Lo que hay son pulgas. :troll:

#10 josde
#1 Pues de paso también al moreno falton Ndongo. :-D

#8 Eukherio
#5 Es que desde que empezaron las purgas liquidó rápidamente a la mayoría: Olona, Espinosa de los Monteros, García-Gallardo, etc. pero Ortega Smith lleva años sin darse por aludido por mucho que lo machaquen.

#9 Dramaba
#8 Hombre, apellido no castizo, cobrando una paguita (del partido) sin dar palo al agua, quitándole un trabajo a un español de bien. Tendrá miedo a que le deporten, el pobre... :troll:

#13 jm22381
#8 Y de todos ellos ¿cuál inició un nuevo partido de derechas? Al final los de izquierda son más trabajadores :troll:

#15 borteixo
#8 curioso el paralelismo con podemos.

#3 Eukherio
Lo de humillar a este señor ya es un deporte para Vox. Debe cobrarse muy de puta madre dentro del partido, porque ya llevan años machacándolo y el tío sigue agarrándose a su asiento todo lo que puede.

#5 fremen11
#3 Pregúntale a Santi.....:troll: :troll:

#11 The_Ignorator
A ver si alguien se lo va a tener que explicar  media

#17 Spirito
Ya están afilando los puñales. :popcorn:

#16 Estoeslaostia
Smith!! Saca el cetme!


