Vox expulsa a Ortega Smith de forma cautelar por no ceder la portavocía del Ayuntamiento de Madrid

La dirección de Vox ha expulsado de forma cautelar a Javier Ortega-Smith del partido de extrema derecha por “desacatar” la orden de ceder la portavocía del Ayuntamiento de Madrid, según ha adelantado El Español. Según asegura este medio, el Comité Ejecutivo Nacional ha activado este miércoles el procedimiento disciplinario después de que el hasta ahora diputado autonómico se negara a acatar la decisión del CEN según la cual debía ser relevado por Arantxa Cabello.