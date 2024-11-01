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Vox exige prioridad para los españoles frente a la regularización | Hoy

El partido de Santiago Abascal acusa al Gobierno de «transformar los barrios» y «borrar la identidad»

| etiquetas: exige , prioridad , españoles , frente , regularización
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8 comentarios
2 0 4 K -8 actualidad
Cuñado #1 Cuñado
Está haciendo falta un voto de "subnormales diciendo subnormalidades".
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DebaclesEverywhere #8 DebaclesEverywhere
#1 y crear el "sub normal" en meneame 8-D
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frankiegth #3 frankiegth *
Si en España no hubiera inmigración un partido como VOX atacaría a los "españoles pobres" frente a los españoles de "clase media" por suponer las personas pobres un lastre para la sociedad. Ese es el fondo, esa es su ideología, canibalismo social, la ley del más fuerte, la ley de la selva, inventándose "culpables ficticios" a problemas sociales, pretendiendo alzarse con el poder en democracias europeas.
2 K 51
Cuñado #4 Cuñado
#3 Vox necesita crear enemigos que los subnormales puedan identificar fácilmente para venderse como la solución. Y luego ya roban a manos llenas.

-Obescal, ¿dónde va todo ese dinero que estás robando de Vox?
-¡Mira, un moro!
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HeilHynkel #5 HeilHynkel *
VOX exige nacionalizar primero a los españoles. xD
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#2 concentrado
- Hola, llevo 15 años trabajando en España y vengo a regularizar mi situación
- ¿Es usted español?
- No, soy de Ecuador, por eso vengo a regularizar mi situación
- Pues lo siento, atendiendo a lo que exige VOX debe atender antes a una señora de Cuenca
- ????
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#6 Tunguska08Chelyabinsk13
Donde está la cola, abran paso, que voy a regularizarme!!!! :shit:
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elTieso #7 elTieso
Es decir, los españoles ¿no somos españoles, tenemos que nacionalizarnos? :shit:
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menéame