Von der Leyen expresa el "pleno apoyo" a las protestas en Irán y condena la "violenta represión"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha expresado este sábado su "pleno apoyo" a las movilizaciones y protestas que desde hace días se están produciendo en Irán y ha condenado la "violenta represión" ejercida por las fuerzas de seguridad.
von der leyen , ue , irán
Éstos títeres de ricachones traidores llevan a la guerra al Pueblo.
Luego ya, si eso, sus empresas compararán a saldo y reconstruirán a precio de oro lo que haga falta.
Y sigue el ciclo capitalista...