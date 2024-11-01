edición general
Von der Leyen expresa el "pleno apoyo" a las protestas en Irán y condena la "violenta represión"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha expresado este sábado su "pleno apoyo" a las movilizaciones y protestas que desde hace días se están produciendo en Irán y ha condenado la "violenta represión" ejercida por las fuerzas de seguridad.

