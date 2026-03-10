edición general
7 meneos
11 clics
Von der Leyen anuncia 200 millones para rescatar la energía atómica en Europa

Von der Leyen anuncia 200 millones para rescatar la energía atómica en Europa

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha sumado al lobby nuclear... La nueva garantía financiera de 200 millones de euros busca reducir los riesgos para los inversores en una tecnología que supone un elevado coste, que ha hecho que empresas privadas se retiren o reclamen fuertes apoyos públicos.

| etiquetas: lobby nuclear , europa
5 2 0 K 71 actualidad
11 comentarios
5 2 0 K 71 actualidad
reithor #5 reithor
No da una a derechas. O las da todas, según se mire.
2 K 41
azathothruna #1 azathothruna
Peninsula de Asia:
Se cierra un paso maritimo, demoran DIAS en publicitar un plan alternativo de energia
China:
Casi ni se habla de tierras raras en el mundo (años 70 u 80), se procede a hacer planes a largo plazo para su explotacion y refinado
1 K 31
#7 Cualicuatrototem
Otra traición de esta mujer a la UE, no hay energía más independiente de terceros que las energías renovables, aunque tengas que comprar las baterías a China hasta que desarrolles tu propia tecnología esto no se tiene que hacer cada vez que enciendes la luz o el coche.
Traidora a la UE y lacaya de los intereses de EEUU y el lobby nuclear. Hasta que no sea apartada torpeara a la UE en beneficio de terceros.
2 K 28
efectogamonal #8 efectogamonal
Menuda putisima nazi de mierda al volante de la UE, asi nos va {0x1f525}
0 K 20
Alakrán_ #2 Alakrán_
#0 ya se ha publicado
0 K 12
#3 Marisadoro
#2 No lo encuentro
¿..?
0 K 20
#6 amusgada
#3 No es que le hicieran mucho caso... Y no son 200 millones, no, un pelín más www.meneame.net/go?id=4152183
0 K 9
#9 davidvsgoliat
Debe irse a su casa pero ya.
0 K 11
#11 Empakus
Hace tiempo que vengo diciendo que, hoy en día, las nucleares son nuestra mejor opción...
Los paneles fotovoltaicos son chinos, las baterías son chinas, las tierras raras en manos de china...
No podemos ni siquiera intentar desarrollar una industria propia por el coste de la energía... Véase Alemania, la fabrica de Europa...
La transición energética, los planes de electrificación del parque móvil europeo, la reindustrialización de europa, no puede conseguirse con renovables en una primera fase,…   » ver todo el comentario
0 K 11
#4 solojavi
En su línea.
En el fondo se parece mucho a zanahorio, los dos son mucho fachas y muy fachas pro nucleares y anti energías no contaminantes, y además unos acomplejados canosos que se tiñen de rubio, en el caso de zanahorio además es calvo, sobre está tipa lo desconozco.
0 K 9

menéame