Von der Leyen anuncia 200 millones para rescatar la energía atómica en Europa

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha sumado al lobby nuclear... La nueva garantía financiera de 200 millones de euros busca reducir los riesgos para los inversores en una tecnología que supone un elevado coste, que ha hecho que empresas privadas se retiren o reclamen fuertes apoyos públicos.
Se cierra un paso maritimo, demoran DIAS en publicitar un plan alternativo de energia
China:
Casi ni se habla de tierras raras en el mundo (años 70 u 80), se procede a hacer planes a largo plazo para su explotacion y refinado
Traidora a la UE y lacaya de los intereses de EEUU y el lobby nuclear. Hasta que no sea apartada torpeara a la UE en beneficio de terceros.
¿..?
Los paneles fotovoltaicos son chinos, las baterías son chinas, las tierras raras en manos de china...
No podemos ni siquiera intentar desarrollar una industria propia por el coste de la energía... Véase Alemania, la fabrica de Europa...
La transición energética, los planes de electrificación del parque móvil europeo, la reindustrialización de europa, no puede conseguirse con renovables en una primera fase,… » ver todo el comentario
