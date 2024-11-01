"Se volvió izquierdista": Trump rompe relaciones con congresista republicana y la trata de "loca"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rompió su alianza con la congresista republicana de ultraderecha Marjorie Taylor Greene, conocida por su cercanía a teorías de la conspiración, tras las recientes críticas que esta dirigió a su Gobierno. En un mensaje publicado este sábado en su plataforma Truth Social, el mandatario afirmó que Greene “traicionó a todo el Partido Republicano al volverse izquierdista”. En la misma publicación, Trump modificó el apellido de la legisladora -Greene, que suena como “verde” en inglés- y la apodó Brown