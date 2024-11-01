edición general
"Se volvió izquierdista": Trump rompe relaciones con congresista republicana y la trata de "loca"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rompió su alianza con la congresista republicana de ultraderecha Marjorie Taylor Greene, conocida por su cercanía a teorías de la conspiración, tras las recientes críticas que esta dirigió a su Gobierno. En un mensaje publicado este sábado en su plataforma Truth Social, el mandatario afirmó que Greene “traicionó a todo el Partido Republicano al volverse izquierdista”. En la misma publicación, Trump modificó el apellido de la legisladora -Greene, que suena como “verde” en inglés- y la apodó Brown

5 comentarios
Romfitay #2 Romfitay
Este Nerón de pacotilla llama comunista a todo el que le pide que muestre los papeles de Epstein, tal como él mismo dijo que haría. Aunque claro, en esos papeles estaría él mismo, así que donde dije Diego...

Hasta ahora me parecía increíble que MTG fuera mejor persona que él (hablando en términos relativos, obviamente),
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
Marjorie Taylor Greene se ha vuelto derecha woke
HeilHynkel #4 HeilHynkel
#3

¡La camarada Marjorie! :-D
johel #1 johel *
Se tomo un cafe con un descendiente cubano yanki de segunda generacion y se hizo comunista. Ya vereis la que lia cuando le de tres besos a otra mujer :troll:
Un_señor_de_Cuenca #5 Un_señor_de_Cuenca
Palomitas, por favor.
menéame