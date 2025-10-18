edición general
Voluntarios de Wikipedia desarman a un hombre en una conferencia y evitan una tragedia

El hombre armado se acercó dando zancadas por el pasillo en una conferencia para editores de Wikipedia el viernes por la mañana en Manhattan, dijeron varios testigos. El hombre, envuelto en una bandera multicolor, subió al escenario y se colocó junto a Maryana Iskander, jefa de la organización sin fines de lucro que dirige Wikipedia, e interrumpió su discurso. Anunció que iba a suicidarse. Sostuvo una pistola cerca de su propia cabeza y la apuntó hacia el techo.

Torrezzno #2 Torrezzno
Los editores de la wikipedia son mis héroes. Igual te editan un articulo con millones de fuentes o evitan un suicidio.

"Las motivaciones del hombre armado no estaban claras. Pero llevaba un cartel colgado del cuello que decía “pedófilo no infractor anti-contacto” y le dijo al público que iba a suicidarse para protestar contra lo que denominó la política de Wikipedia de “no preguntes, no digas” sobre los pedófilos.

El sitio tiene una norma según la cual los editores “que se identifiquen como pedófilos serán bloqueados y vetados indefinidamente”."

Hombre no se yo, lo de ir diciendo por ahí que eres pedófilo como que no mola
#9 JandePorer
#2 Te sorprendería la de pedófilos, no necesariamente pederastas, que intenta justificar moralmente sus fantasías.
Josecoj #11 Josecoj
#2 Siendo un maldito pedófilo (aunque se automaquillen como inofensivos) hubiera estado muy bien que se volara la tapa de los sesos
Larusico #13 Larusico
#11 por qué? Acaso puede evitar ser un pedofilo? Puedes evitar tú ser hetero, gay o lo que seas? Puede evitar ver pornografia infantil, puede evitar cometer actos de pederastia(que, por cierto, muchos pederastas no son pedofilos) y seguro que hay mucho pedofilo que se siente basura humana por tener esas preferencias, pero qué hace? Suicidarse cuando no hizo nada malo?

Habría que diferenciar entre el pedofilo que fomenta la pornografia infantil, la consume y practica la pederastia, lo cual es…   » ver todo el comentario
Josecoj #15 Josecoj *
#13 No, no es mi medio comparable que yo sea hetero/gay con un pedófilo. Sentirte atraído por un niño es una enfermedad aberrante y necesita tratamiento psicológico de urgencia.
La peli no la he visto pero la veré, pero difícil convencerme el comprenderlo si se trata de mezclar atracción sexual y niños, pero muy muy difícil
EsUnaPreguntaRetórica #18 EsUnaPreguntaRetórica
#15 y necesita tratamiento psicológico de urgencia.

De eso a lo que decías antes (volarse la tapa de los sesos) hay un buen trecho.
Larusico #21 Larusico
#15 si, si es comparable, es atracción sexual, algo incontrolable. Otra cosa es que nos repugne por tratarse de niños, es normal, porque no entendemos que algo así pase, pero, dejando aún lado lo aberrante, no es distinto de cualquier otra atracción sexual, siempre y cuando se quede en eso, claro. El problema es que, como nos pasa a todos, es muy muy complicado apartar los impulsos sexuales y claro, yo tengo un impulso sexual y le digo algo a mi pareja, veo alguna peli guarra o lo que sea, es legal, pero un pedofilo todo lo que se salga de su cabeza, es ilegal y vivir con eso tiene que ser jodido, imagina que todo impulso sexual que tengas lo tienes que omitir, yo estaría jodido, ya te lo digo.
eltxoa #5 eltxoa
Las personas llamadas "MAP" corresponden a la sigla de “Minor Attracted Person”, que en español significa “persona atraída por menores”. El término se usa en círculos activistas y algunas comunidades para referirse a adultos que sienten atracción sexual o afectiva hacia menores de edad, pero que, en muchos casos, afirman no practicar actos ilegales (“no ofensivos” o “anticontacto”).[1][2][3]

### Qué significa MAP

- El movimiento MAP promueve, de manera polémica, la idea de que la…   » ver todo el comentario
mudito #16 mudito
¿Lo desarmaron con argumentos?
gustavocarra #3 gustavocarra
Bueno, para empezar no fue en la feria internacional de la Wikipedia, porque fue en Frankfurt.
#14 Acido_1
#3

¿Han modificado algo en este meneo?
No veo que ni el titular del meneo ni la entradilla digan que fue "LA feria internacional de la Wikipedia" sino que dice "UNA conferencia [para editores] de Wikipedia"...
Es cierto que una de las etiquetas es "internacional", pero eso se puede interpretar de varias maneras. Como noticia o suceso es algo de ámbito "internacional" porque no es una noticia de un suceso ocurrido en España. Por otro lado, según he leído en la noticia, asistieron editores de Wikipedia de varios países, así que también se puede considerar "internacional" en ese sentido.
#10 R2dC
Normal... le empezaron a hacer rollback a todos los cambios que había hecho, y al final se le quitaron las ganas de contribuir.
mudito #17 mudito
#10 jajaja... Muy gráfico, pero también cierto. Y si insiste le echan a Netito para que no vuelva a contribuir nunca más.
capitan__nemo #22 capitan__nemo *
"El hombre, envuelto en una bandera multicolor, subió al escenario"
¿Qué bandera y qué colores?

¿Está fichado el sujeto o tiene antecedentes de salud mental?
Pertinax #1 Pertinax *
Voy a editar que no estoy seguro.
alfre2 #8 alfre2
No había un enlace de la Wikipedia?
eltxoa #20 eltxoa
#19 Es una pregunta retorica?
eltxoa #4 eltxoa
Qué cosa más rara! Le he preguntado a la ia:

Un hombre armado irrumpió en una conferencia de editores de Wikipedia en Manhattan el viernes 17 de octubre de 2025, subiendo al escenario y amenazando con suicidarse mientras sostenía un arma cerca de su cabeza y apuntando una pistola al techo. Dos voluntarios de Wikipedia lograron desarmarlo y evitar una tragedia, logrando inmovilizarlo antes de que alguien resultara herido.[1][2][3]

### Contexto del incidente

- El evento era parte de la

…   » ver todo el comentario
EsUnaPreguntaRetórica #19 EsUnaPreguntaRetórica
#4 ¿De verdad necesitaste preguntarle a una IA?
eltxoa #6 eltxoa
Si lo entiendo. La política de la wiki es aislar a estos sujetos a los que les gustan los niños. Y el tipo este lo considera injusto.
#23 Acido_1
#6
Bueno, lo de "aislar" quizá es una forma un poco confusa de decirlo que puede llevar a equívoco. Parecería que sugieres que la wiki quiere discriminarlos o que vivan en soledad apartados de la sociedad...
No es eso.

Desde mi punto de vista, lo que intenta evitar la Wiki es servir de punto de encuentro para estas personas, es decir, evitar que estas personas contacten con otros pedófilos usando la Wiki. Creo que ese el motivo por el cual la Wiki impuso la norma «no preguntes, no digas» sobre pedófilos.
#12 C.Nutrio
Son tiempos peligrosos para apellidarse Iskander. :troll:
#7 carlosjpc
Espero que no sea Steven Pruitt porque sino ya pueden cerrar el chiringo
www.20minutos.es/noticia/3550887/0/steven-pruitt-editor-tercio-conteni
