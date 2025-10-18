Voluntarios de Wikipedia desarman a un hombre en una conferencia y evitan una tragedia

El hombre armado se acercó dando zancadas por el pasillo en una conferencia para editores de Wikipedia el viernes por la mañana en Manhattan, dijeron varios testigos. El hombre, envuelto en una bandera multicolor, subió al escenario y se colocó junto a Maryana Iskander, jefa de la organización sin fines de lucro que dirige Wikipedia, e interrumpió su discurso. Anunció que iba a suicidarse. Sostuvo una pistola cerca de su propia cabeza y la apuntó hacia el techo.