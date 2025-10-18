Voluntarios de Wikipedia desarman a un hombre en una conferencia y evitan una tragedia

El hombre armado se acercó dando zancadas por el pasillo en una conferencia para editores de Wikipedia el viernes por la mañana en Manhattan, dijeron varios testigos. El hombre, envuelto en una bandera multicolor, subió al escenario y se colocó junto a Maryana Iskander, jefa de la organización sin fines de lucro que dirige Wikipedia, e interrumpió su discurso. Anunció que iba a suicidarse. Sostuvo una pistola cerca de su propia cabeza y la apuntó hacia el techo.
"Las motivaciones del hombre armado no estaban claras. Pero llevaba un cartel colgado del cuello que decía “pedófilo no infractor anti-contacto” y le dijo al público que iba a suicidarse para protestar contra lo que denominó la política de Wikipedia de “no preguntes, no digas” sobre los pedófilos.
El sitio tiene una norma según la cual los editores “que se identifiquen como pedófilos serán bloqueados y vetados indefinidamente”."
Hombre no se yo, lo de ir diciendo por ahí que eres pedófilo como que no mola
Habría que diferenciar entre el pedofilo que fomenta la pornografia infantil, la consume y practica la pederastia, lo cual es… » ver todo el comentario
La peli no la he visto pero la veré, pero difícil convencerme el comprenderlo si se trata de mezclar atracción sexual y niños, pero muy muy difícil
De eso a lo que decías antes (volarse la tapa de los sesos) hay un buen trecho.
### Qué significa MAP
- El movimiento MAP promueve, de manera polémica, la idea de que la… » ver todo el comentario
¿Han modificado algo en este meneo?
No veo que ni el titular del meneo ni la entradilla digan que fue "LA feria internacional de la Wikipedia" sino que dice "UNA conferencia [para editores] de Wikipedia"...
Es cierto que una de las etiquetas es "internacional", pero eso se puede interpretar de varias maneras. Como noticia o suceso es algo de ámbito "internacional" porque no es una noticia de un suceso ocurrido en España. Por otro lado, según he… » ver todo el comentario
¿Qué bandera y qué colores?
¿Está fichado el sujeto o tiene antecedentes de salud mental?
Un hombre armado irrumpió en una conferencia de editores de Wikipedia en Manhattan el viernes 17 de octubre de 2025, subiendo al escenario y amenazando con suicidarse mientras sostenía un arma cerca de su cabeza y apuntando una pistola al techo. Dos voluntarios de Wikipedia lograron desarmarlo y evitar una tragedia, logrando inmovilizarlo antes de que alguien resultara herido.[1][2][3]
### Contexto del incidente
- El evento era parte de la
… » ver todo el comentario
Bueno, lo de "aislar" quizá es una forma un poco confusa de decirlo que puede llevar a equívoco. Parecería que sugieres que la wiki quiere discriminarlos o que vivan en soledad apartados de la sociedad...
No es eso.
Desde mi punto de vista, lo que intenta evitar la Wiki es servir de punto de encuentro para estas personas, es decir, evitar que estas personas contacten con otros pedófilos usando la Wiki. Creo que ese el motivo por el cual la Wiki impuso la norma «no preguntes, no… » ver todo el comentario
