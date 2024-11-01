Vladislav Baumgertner, ex director general del gigante ruso de fertilizantes Uralkali, fue encontrado muerto en Chipre

El exdirector de Uralkali Vladislav Baumgertner, de 56 años, fue hallado muerto en una zona rocosa del sur de Chipre tras días desaparecido. Residía en la isla desde hace una década.Su desaparición había sido denunciada el 7 de enero, apenas un día antes de la muerte de un diplomático ruso en la embajada de Moscú en Nicosia. Las circunstancias generan inquietud en Chipre, en medio de un escándalo de corrupción y tensiones políticas.