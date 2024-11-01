edición general
Vladislav Baumgertner, ex director general del gigante ruso de fertilizantes Uralkali, fue encontrado muerto en Chipre

El exdirector de Uralkali Vladislav Baumgertner, de 56 años, fue hallado muerto en una zona rocosa del sur de Chipre tras días desaparecido. Residía en la isla desde hace una década.Su desaparición había sido denunciada el 7 de enero, apenas un día antes de la muerte de un diplomático ruso en la embajada de Moscú en Nicosia. Las circunstancias generan inquietud en Chipre, en medio de un escándalo de corrupción y tensiones políticas.

Antipalancas21 #3 Antipalancas21
Antes usaban polinio-210 ahora ya son de matar de mas diversas formas.
javierchiclana #2 javierchiclana *
Si dejas de someterte a Vladímir Vladímirovich corres alto riesgo. :roll:
cosmonauta #4 cosmonauta
"Las autoridades chipriotas denunciaron que fueron impedidas de acceder al lugar del fallecimiento y que solo recibieron el cuerpo en el patio de la embajada, sin poder examinar la escena."

Las autoridades chipriotas son unos putos calzonazos. ¿Que hacen los rusos impidiendo que actúe la administración chipriota?
vazana #1 vazana
Con las muertes espontáneas que sufren los rusos, lo raro es que todavía quede alguno.
