Vladimir Putin podría ser el gran ganador de la guerra de Trump contra Irán [ENG]

Vladimir Putin podría ser el gran ganador de la guerra de Trump contra Irán [ENG]

Los precios del petróleo se están disparando, y la atención de Estados Unidos y sus recursos militares se han desplazado claramente hacia Oriente Medio. El presidente ruso, Vladimir Putin, puede haber perdido a otro líder favorable al Kremlin, pero la guerra con Irán podría resultar a largo plazo beneficiosa para su país, cuya economía depende de las exportaciones de energía. “Por ahora, solo hay un ganador en esta guerra: Rusia”, dijo el martes el presidente del Consejo Europeo, António Costa, al dirigirse a los embajadores en Bruselas.

Spirito #3 Spirito
Pobres, los de la Camarilla Yanquineja, lo que están sufriendo últimamente. :troll:

Guanarteme #12 Guanarteme
#3 Es que no les ha llegado el argumentario, todavía está el Pentágono tratando de hilvanar un argumentario que parezca medio coherente....

#17 Baneado_por_sincero *
#12 Son argumentarios "mystos" una de ojo cuidao con los Iranies que cualquier dia nos revientan israel con la bomba atómica , y al dia siguiente Iran está en la mierda y destruido. De que me suena?

azathothruna #13 azathothruna
#3 suppli no dice nada de gaza, ni de epstein ni nada
Solo ucrania

Spirito #14 Spirito *
#13 Sí, esa cabecita suya la tiene en modo Zelenski. El vive para su amo. xD

azathothruna #10 azathothruna
#7 Sobre la dignidad europeda
Parafraseando a Tyrion
no la cuestiono, niego su existencia

#6 casicasi
Quien una su destino a EEUU está jugándosela.

#20 Perrota
#6 Díselo a Taiwán. En cambio el que se alía con Rusia…

SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Vladimir Putin se está partiendo la caja entera. Se ha meado en la cara de todo el mundo. Mejor no le podría haber salido la jugada.

azathothruna #4 azathothruna
#2 Es triste por los civiles ucranianos.

Pero si.

SeñorPresunciones #7 SeñorPresunciones *
#4 Sí, muy triste por los civiles ucranianos y por la famosa dignidad europea, que la hemos tirado al retrete por seguir los pasos del Rey Loco y sus facinerosos caballeros.

IkkiFenix #16 IkkiFenix *
#4 Sobretodo por los que secuestra Zelenski.

#19 Perrota
#2 A costa de cientos de miles de jóvenes rusos. Entiendo que es un psicópata para reirse a estas alturas.

Guanarteme #9 Guanarteme
En Pekín están descojonándose mientras dicen entrecortadamente entre carcajadas: "Puuuuutin, dicen eeeestos"

azathothruna #1 azathothruna
No me sorprenderia que lance una gran ofensiva.

oceanon3d #11 oceanon3d *
Cada día pienso más que Trumpo es una marioneta pillada por varios frentes ... desde los videos se Epstein en manos de los SSionistas hasta por Putin por su pasado se agente ruso en los ochenta.

Que dios nos coja confesados.

azathothruna #15 azathothruna
#11 Lo cual es raro.
Ya dijo una vez que si daba un plomazo a alguien en la calle, igual le votarian.
Entonces, por que tiene miedo de esos trapos sucios?

oceanon3d #18 oceanon3d
#15 Porque son demasiado escandalosos hasta para el ... además de alta traición.

Un plan sin fisuras
Un plan sin fisuras

O no xD
O no xD


