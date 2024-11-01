Vladimir Putin podría ser el gran ganador de la guerra de Trump contra Irán [ENG]

Los precios del petróleo se están disparando, y la atención de Estados Unidos y sus recursos militares se han desplazado claramente hacia Oriente Medio. El presidente ruso, Vladimir Putin, puede haber perdido a otro líder favorable al Kremlin, pero la guerra con Irán podría resultar a largo plazo beneficiosa para su país, cuya economía depende de las exportaciones de energía. “Por ahora, solo hay un ganador en esta guerra: Rusia”, dijo el martes el presidente del Consejo Europeo, António Costa, al dirigirse a los embajadores en Bruselas.
