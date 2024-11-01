"Vlad el Empalador, próximo fichaje para la Junta de Paz": los mejores memes sobre el club de Trump

Este jueves, el presidente de EEUU presentó en Davos su Junta de Paz, algo así como su propia ONU. Él mismo será el presidente (de forma indefinida) y en la Junta Ejecutiva Fundadora también está su yerno. ¿Para qué disimular ya?
| etiquetas: vlad el emperador , trump. junta de paz , eeuu , davos
Si se quiere acabar con el zanahorio hay que tomárselo en serio, a este ritmo se monta un BRICS 2.0 sin europa
De Hungría a Estados Unidos: ¡Se revela el sorprendente linaje noble húngaro de Donald Trump!
Continue reading at dailynewshungary.com/es/hungary-trump-lineage/ | DailyNewsHungary
dailynewshungary.com/es/hungary-trump-lineage/