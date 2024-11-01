edición general
"Vlad el Empalador, próximo fichaje para la Junta de Paz": los mejores memes sobre el club de Trump

Este jueves, el presidente de EEUU presentó en Davos su Junta de Paz, algo así como su propia ONU. Él mismo será el presidente (de forma indefinida) y en la Junta Ejecutiva Fundadora también está su yerno. ¿Para qué disimular ya?

anv
Sabía que la IA algún día iba a servir para algo. :-D
lameiro
Podria fichar tambien a Javier Solana o a José Maria Aznar.
Mountains
Brutal  media
Verdaderofalso
Tampoco desentonaria algún dictador o teocracia actual…. Oh wait!
themarquesito
Vlad el Empalador, Pedro el Cruel, Carlos el Malo, Nerón...
YoSoyTuPadre
Todo son tisas con Trump hasta que revisas y ves que ya firmaron 25 países, y que tras la firma de Indonesia ese "Casino con furcias" que se está montando a lo Bender ya suman 1.900M de población y en torno al 35% del PIB Mundial... y aún faltan diez más que dijeron que sí pero aún no firmaron, y otros cuantos que se lo están pensando

Si se quiere acabar con el zanahorio hay que tomárselo en serio, a este ritmo se monta un BRICS 2.0 sin europa
Alves
a mi no me la dan, que sabemos que Vlad Tepes era su tatarabuelo... la famiglia es la famiglia.

De Hungría a Estados Unidos: ¡Se revela el sorprendente linaje noble húngaro de Donald Trump!

Continue reading at dailynewshungary.com/es/hungary-trump-lineage/ | DailyNewsHungary
dailynewshungary.com/es/hungary-trump-lineage/
