La vivienda en España: un análisis marxista

Padecemos la cada vez mayor monopolización de la vivienda en España, que crea una mayor riqueza a una clase capitalista que vive a costa del trabajo ajeno y que condena a la clase trabajadora a la miseria para obtener la máxima plusvalía posible. Ante la mafia del sistema de producción capitalista, debemos luchar por la alternativa socialista, que es la planificación económica. La vivienda no debe de ser un negocio, debe ser un derecho, como una obligación del Estado proveérsela a aquel individuo que la necesita en nuestra sociedad.
| etiquetas: capitalismo vivienda , rentismo , españa , marxismo
Le dije, delante de cuatro personas más: "bien hecho tío, buena decisión, sí, hay un montón de okupas en España y mucha delincuencia sobretodo en la zona de Levante que es donde se venden más pisos por el calorcito y la playa, mejor no comprar nada ahí".
De nada, chicos
"Este juego favorece a unos pocos capitalistas que están convirtiendo nuestro país en un cortijo privado donde para obtener un techo hay que renunciar a tener una vida digna."
Los datos dicen que la mayoría de viviendas en alquiler están en manos de personas físicas, no fondos ni bancos.
El 93,4 % de los propietarios que arriendan una vivienda en España son particulares con una sola vivienda en alquiler.… » ver todo el comentario
- ¿Gobierna la derecha? La culpa es de la derecha.
- ¿Gobierna la izquierda? La culpa es del capitalismo.
Ellos son perfectos y si más de 3 millones de jóvenes se han ido de España es por gusto.
Att: El Cambio TM.