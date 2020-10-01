edición general
9 meneos
25 clics
La vivienda en España: un análisis marxista

La vivienda en España: un análisis marxista

Padecemos la cada vez mayor monopolización de la vivienda en España, que crea una mayor riqueza a una clase capitalista que vive a costa del trabajo ajeno y que condena a la clase trabajadora a la miseria para obtener la máxima plusvalía posible. Ante la mafia del sistema de producción capitalista, debemos luchar por la alternativa socialista, que es la planificación económica. La vivienda no debe de ser un negocio, debe ser un derecho, como una obligación del Estado proveérsela a aquel individuo que la necesita en nuestra sociedad.

| etiquetas: capitalismo vivienda , rentismo , españa , marxismo
7 2 1 K 72 politica
7 comentarios
7 2 1 K 72 politica
Supercinexin #2 Supercinexin
El otro día un polaco de mi curro (buen chaval y buen ingeniero, por otro lado), me decía que iba a comprarse éste año un piso en España que era su sueño y tal... Pero que lo dejó porque hay un problema por los okupas.

Le dije, delante de cuatro personas más: "bien hecho tío, buena decisión, sí, hay un montón de okupas en España y mucha delincuencia sobretodo en la zona de Levante que es donde se venden más pisos por el calorcito y la playa, mejor no comprar nada ahí".

De nada, chicos ;)
3 K 55
Torrezzno #3 Torrezzno *
Está un poco sesgado el artículo:

"Este juego favorece a unos pocos capitalistas que están convirtiendo nuestro país en un cortijo privado donde para obtener un techo hay que renunciar a tener una vida digna."

Los datos dicen que la mayoría de viviendas en alquiler están en manos de personas físicas, no fondos ni bancos.

El 93,4 % de los propietarios que arriendan una vivienda en España son particulares con una sola vivienda en alquiler.…   » ver todo el comentario
1 K 36
#1 Mustela
#0 Yo pondría en algún lado que este análisis es de 2020...
1 K 22
Grymyrk #4 Grymyrk
#1 El capitalismo de 2020 es el mismo que el de 2025
1 K 22
Jointhouse_Blues #5 Jointhouse_Blues
#4 Que va, es mucho más voraz y cruel. Y solo acaba de despertar.
0 K 11
Grymyrk #7 Grymyrk
#5 Me refiero a que el sistema es el mismo. Sus efectos pueden ser peores dependiendo de la presión de las organizaciones y movimientos sociales, y del miedo que la clase burguesa a un levantamiento obrero. Hoy en dia, esa presión y ese miedo es el menor en los últimos cien años y por eso los efectos del capitalismo son peores, porque se le deja desarrollarse de manera más libre, que es la libertad que defiende la derecha, la libertad de explotar a la clase trabajadora y de privatizar los recursos y servicios
0 K 11
Sandilo #6 Sandilo
La izquierda como siempre:

- ¿Gobierna la derecha? La culpa es de la derecha.
- ¿Gobierna la izquierda? La culpa es del capitalismo.

Ellos son perfectos y si más de 3 millones de jóvenes se han ido de España es por gusto.

Att: El Cambio TM.
0 K 7

menéame