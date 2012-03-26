La viuda del ex líder supremo de Irán Alí Jameneí está viva, afirman medios iraníes

La viuda del exlíder supremo de Irán Alí Jameneí (1939-2026), Mansoureh Khojasteh, está viva, pese a las informaciones anteriores sobre su muerte, informó este jueves la agencia de noticias Fars. El pasado 2 de marzo, varios medios iraníes publicaron que Khojasteh, que había estado en coma, "falleció como mártir".
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Activismo y política
Shirin Ebadi
Abogada y activista por los derechos humanos. Fue la primera mujer iraní y musulmana en recibir el Premio Nobel de la Paz (2003) por su defensa de la democracia y de los derechos de mujeres y niños.
Zahra Rahnavard
Artista, académica y figura política asociada al movimiento reformista iraní. Fue… » ver todo el comentario
Y tampoco son mujéres vírgenes son ""Houries""
En Irán son Chiees.
www.reddit.com/r/DebateReligion/comments/os7yua/the_whole_72_virgins_i
meneame.net/story/ex-presidente-irani-ahmadinejad-esta-vivo-eng
La falsa noticia de su muerte sigue en portada:
meneame.net/story/expresidente-irani-mahmoud-ahmadinejad-muere-ataques