La viuda del ex líder supremo de Irán Alí Jameneí está viva, afirman medios iraníes

La viuda del exlíder supremo de Irán Alí Jameneí (1939-2026), Mansoureh Khojasteh, está viva, pese a las informaciones anteriores sobre su muerte, informó este jueves la agencia de noticias Fars. El pasado 2 de marzo, varios medios iraníes publicaron que Khojasteh, que había estado en coma, "falleció como mártir".