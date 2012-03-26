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La viuda del ex líder supremo de Irán Alí Jameneí está viva, afirman medios iraníes

La viuda del ex líder supremo de Irán Alí Jameneí está viva, afirman medios iraníes

La viuda del exlíder supremo de Irán Alí Jameneí (1939-2026), Mansoureh Khojasteh, está viva, pese a las informaciones anteriores sobre su muerte, informó este jueves la agencia de noticias Fars. El pasado 2 de marzo, varios medios iraníes publicaron que Khojasteh, que había estado en coma, "falleció como mártir".

| etiquetas: khojasteh , irán , muerte , guerra , jamenei
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13 comentarios
5 1 0 K 74 actualidad
#2 El_dinero_no_es_de_nadie
Y que más da si el otro ya está con sus 96 vírgenes que son más jovencitas
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plutanasio #5 plutanasio
#2 Toda su vida ha sido irrelevante, como cualquier mujer iraní
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#7 Baneado_por_sincero
#5 Irán ha tenido muchas mujeres relevantes en política, ciencia, literatura, activismo y cultura. Aquí tienes algunas de las más destacadas de distintas épocas:

Activismo y política

Shirin Ebadi
Abogada y activista por los derechos humanos. Fue la primera mujer iraní y musulmana en recibir el Premio Nobel de la Paz (2003) por su defensa de la democracia y de los derechos de mujeres y niños.

Zahra Rahnavard
Artista, académica y figura política asociada al movimiento reformista iraní. Fue…   » ver todo el comentario
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plutanasio #8 plutanasio
#7 Gracias chatgpt
0 K 11
#10 Baneado_por_sincero
#8 De nada, ya ves que cuesta poco dejarte como un cuñao....xD xD xD xD xD :troll: :troll:
1 K 22
DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
#2 no se de dónde salen tantas vírgenes...las fabrican en el paraiso? Pq de la tierra no pueden venir en esa proporción... y menos siendo vírgenes.
1 K 29
#9 Baneado_por_sincero
#2 Lo de las 72 que no"" 96 vírgenes"" es más de los tus colegas sátrapas Saudies (sunies).
Y tampoco son mujéres vírgenes son ""Houries""
En Irán son Chiees.
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estemenda #12 estemenda
#2 Ya estamos con las exageraciones, no son 96, son solo 72 :troll:
www.reddit.com/r/DebateReligion/comments/os7yua/the_whole_72_virgins_i
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Connect #3 Connect
Cualquier día aparece el mismo Alí Jamenei! xD
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EsUnaPreguntaRetórica #1 EsUnaPreguntaRetórica
Segundo muerto que resucita en esta guerra, después de que lo hiciera también Ahmadinejad:
meneame.net/story/ex-presidente-irani-ahmadinejad-esta-vivo-eng

La falsa noticia de su muerte sigue en portada:
meneame.net/story/expresidente-irani-mahmoud-ahmadinejad-muere-ataques
1 K 30
#13 soberao
#1 Alcanzaron su casa los primeros días, por eso se le daba por muerto.
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mikhailkalinin #4 mikhailkalinin
Es mujer. Su testimonio es irrelevante.
1 K 21
#11 tpm1
Debió aprovechar para escapar y la han pillado ahora.
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menéame