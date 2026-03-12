·
Vito Quiles hará un cameo en 'Torrente, Presidente'
En esta entrega estarán personajes muy conocidos como Vito Quiles y Mariano Rajoy
#1
mente_en_desarrollo
Si Torrente es presidente, solo hay 2 papeles que puede hacer Vito.
El del que traga o el del que escupe.
7
K
93
#6
josde
#1
O el que la chupa.
0
K
20
#7
mente_en_desarrollo
#6
Eso va junto antes. Pero espero que fuera de cámara.
0
K
15
#5
MenéameApesta
A mí lo que me fascina es que a los fachas les encante Torrente cuando es una parodia bastante dura de ellos. Ignorante, pobre, mala gente, si hasta huele mal.
3
K
54
#9
BlackDog
#5
Yo creo que quitando lo de la banderita de España, se parece más a alguien del PSOE o de Podemos, sobre todo en lo de ignorante, pobre, mala gente, que huele mal, agresor sexual y lo de putero, vamos es Ábalos en persona
0
K
7
#3
pepel
Y luego pedirá subvenciones.
0
K
18
#2
Jakeukalane
Errónea. No es reportero
0
K
13
#4
DotorMaster
lo que faltaba.
0
K
11
#8
MoñecoTeDrapo
O lo ha hecho o no lo ha hecho, pero no "lo hará".
0
K
11
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
El del que traga o el del que escupe.