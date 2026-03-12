edición general
Vito Quiles hará un cameo en 'Torrente, Presidente'

En esta entrega estarán personajes muy conocidos como Vito Quiles y Mariano Rajoy

mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Si Torrente es presidente, solo hay 2 papeles que puede hacer Vito.

El del que traga o el del que escupe.
josde #6 josde
#1 O el que la chupa.
mente_en_desarrollo #7 mente_en_desarrollo
#6 Eso va junto antes. Pero espero que fuera de cámara.
#5 MenéameApesta
A mí lo que me fascina es que a los fachas les encante Torrente cuando es una parodia bastante dura de ellos. Ignorante, pobre, mala gente, si hasta huele mal.
BlackDog #9 BlackDog
#5 Yo creo que quitando lo de la banderita de España, se parece más a alguien del PSOE o de Podemos, sobre todo en lo de ignorante, pobre, mala gente, que huele mal, agresor sexual y lo de putero, vamos es Ábalos en persona
pepel #3 pepel
Y luego pedirá subvenciones.
Jakeukalane #2 Jakeukalane
Errónea. No es reportero
#4 DotorMaster
lo que faltaba.
MoñecoTeDrapo #8 MoñecoTeDrapo
O lo ha hecho o no lo ha hecho, pero no "lo hará".
