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Vito Quiles declara ante la jueza que cuando publicó datos privados de la presidenta de Red Eléctrica hacía "periodismo"

Vito Quiles declara ante la jueza que cuando publicó datos privados de la presidenta de Red Eléctrica hacía "periodismo"

Corredor denunció que tras el gran apagón eléctrico el 28 de abril de 2025, Vito Quiles publicó en sus redes sociales la ubicación de su domicilio y fotografías del mismo y provocó que recibiera amenazas

| etiquetas: vito quiles , declaración , beatriz corredor
28 12 0 K 172 Ardilléame
12 comentarios
28 12 0 K 172 Ardilléame
Chinchorro #3 Chinchorro *
- ¿Le dió usted una puñalada a la víctima?
- No señor juez, le estaba practicando una cirugía.


Para hacer periodismo hay que ser periodista. Este no llega a payaso politoxicómano de fiesta infantil. Apenas llega a hijo de inmigrante polioperado.
3 K 43
jonolulu #7 jonolulu
#4 Xenófobo en todo caso, pero yo creo que realmente es una ironía de #3 para señalar la hipocresía del fachilla este, pero no me hagas mucho caso
1 K 28
Chinchorro #8 Chinchorro
#7 Y botoxfobo también :troll:
1 K 24
Quel #10 Quel
#7 No. Me reía en su cara del argumento de; no puedes hacer periodismo si no eres periodista.
1 K 19
jonolulu #11 jonolulu
¿Y qué tiene que ver eso con el racismo?
1 K 28
Kasterot #2 Kasterot *
¿Está justificación vale solo para los de un lado? ¿O para todos?
1 K 25
sotillo #1 sotillo
Pues ya está, ya tiene la jueza una salida
1 K 22
#12 mcfgdbbn3
¿En qué sentido ayuda a los ciudadanos el hecho de conocer esos datos privados a la hora de saber qué pasó respecto al #apagón?

¿Aportaron alguna información útil, en qué sentido esa información era útil si lo fue?
0 K 12
#9 Eukherio
Ya, todo el mundo sabe que un periodista es libre de publicar los datos personales de quien le salga del nabo. De eso va el periodismo, y si mañana un político le llama subnormal a uno de El País rápido publica su domicilio y datos personales en portada.
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Quel #4 Quel
Hay un poco de comentario en tus prejuicios racistas.
0 K 7
Andreham #5 Andreham
#4 Hay un poco de huida hacia adelante en tu justificación al bufón de la corte al que das dinero.
2 K 31
Quel #6 Quel
#5 ¿ De que mierdas hablas ? ¿ No es pronto para ir tan borracho ?
2 K -16

menéame