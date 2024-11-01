Vito Quiles declara ante la jueza que cuando publicó datos privados de la presidenta de Red Eléctrica hacía "periodismo"

Corredor denunció que tras el gran apagón eléctrico el 28 de abril de 2025, Vito Quiles publicó en sus redes sociales la ubicación de su domicilio y fotografías del mismo y provocó que recibiera amenazas
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- No señor juez, le estaba practicando una cirugía.
Para hacer periodismo hay que ser periodista. Este no llega a payaso politoxicómano de fiesta infantil. Apenas llega a hijo de inmigrante polioperado.
¿Aportaron alguna información útil, en qué sentido esa información era útil si lo fue?