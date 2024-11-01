Vito Quiles abandona el acto de Azcón acompañado de encapuchados y admitiendo que el PP le pagó 900 euros  

Iglesias ha denunciado en redes sociales una amenaza explícita contra Alejandra Martínez, periodista vinculada a su entorno mediático. “Vito Quiles amenaza a nuestra periodista: ‘Si yo fuera un escuadrista, tú no tendrías dientes’”. Cuando la periodista ha preguntado al agitador por su vinculación económica con el Partido Popular de Aragón y por los contratos de su medio de comunicación, Quiles ha negado cobrar directamente del PP, aunque ha reconocido percibir entre 800 y 900 euros de su medio