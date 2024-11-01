Vito Quiles abandona el acto de Azcón acompañado de encapuchados y admitiendo que el PP le pagó 900 euros  

Iglesias ha denunciado en redes sociales una amenaza explícita contra Alejandra Martínez, periodista vinculada a su entorno mediático. “Vito Quiles amenaza a nuestra periodista: ‘Si yo fuera un escuadrista, tú no tendrías dientes’”. Cuando la periodista ha preguntado al agitador por su vinculación económica con el Partido Popular de Aragón y por los contratos de su medio de comunicación, Quiles ha negado cobrar directamente del PP, aunque ha reconocido percibir entre 800 y 900 euros de su medio
Iglesias al que le tenemos en vídeo amenazando físicamente a Vito Quiles dice que este amenaza a una periodista por decir la frase "Si yo fuera un escuadrista, tú no tendrías dientes".
Está claro que la lógica no es lo suyo, con independencia de mi opinión sobre Vito Quiles, lo que está haciendo es negar de forma un tanto peculiar la acusación de Iglesias de ser un escuadrista.
Es decir, teniendo en cuenta que la periodista tiene su dentadura intacta debemos deducir que la premisa previa es falsa.
No son vuestros amigos.
Y todos sabemos que os gusta agachar la cabeza, pero es posible que ni eso os salve si les sale de los huevos.
No va a quedar nadie para alzar la voz por vosotros.
Situación A)
Reportera: "Eres un comunista".
Anguita: "Ok. Dime algo que no sepa".
Situación B)
Reportera: "Eres un fascista".
Vito: "Si fuera un fascista, tú no tendrías dientes".
No solo niega su ideología, sino que hace una amenaza rastrera y cobarde a una mujer. Típico de los fascistas, esconderse y no dar la cara.
Edito: Y para #8 esta actitud miserable es "hecharle" (sic) huevos... LOL
Vito: - Si fuera un escuadrita fascita tu ahora mismo no tendrías dientes.
La Policia Nacional ¿hola?
Dime, ¿y la chica tiene dientes?, porque si los tiene de primero de lógica es que la premisa es falsa (que es lo que trata de decir Vito Quiles y no lo pilláis).
¿Y qué debería de hacer la policía con Pablo Iglesias que intenta agredir físicamente a Vito Quiles?
www.youtube.com/shorts/hQErtc3lPTY
¿De verdad vas a justificar amenazas e insultos en "es muy burdo"?
Pues qué barato se vende el vito, los que le pagan eso sacan millones desde sus sillones en la política.
la putael payaso de cumpleaños sale bien de precio.