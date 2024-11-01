edición general
43 meneos
91 clics
Vito Quiles abandona el acto de Azcón acompañado de encapuchados y admitiendo que el PP le pagó 900 euros

Vito Quiles abandona el acto de Azcón acompañado de encapuchados y admitiendo que el PP le pagó 900 euros  

Iglesias ha denunciado en redes sociales una amenaza explícita contra Alejandra Martínez, periodista vinculada a su entorno mediático. “Vito Quiles amenaza a nuestra periodista: ‘Si yo fuera un escuadrista, tú no tendrías dientes’”. Cuando la periodista ha preguntado al agitador por su vinculación económica con el Partido Popular de Aragón y por los contratos de su medio de comunicación, Quiles ha negado cobrar directamente del PP, aunque ha reconocido percibir entre 800 y 900 euros de su medio

| etiquetas: vito quiles , eda tv , pp , encapuchados
33 10 2 K 265 Ardilléame
20 comentarios
33 10 2 K 265 Ardilléame
duende #8 duende
Que huevos le hecha el campeón.
Iglesias al que le tenemos en vídeo amenazando físicamente a Vito Quiles dice que este amenaza a una periodista por decir la frase "Si yo fuera un escuadrista, tú no tendrías dientes".
Está claro que la lógica no es lo suyo, con independencia de mi opinión sobre Vito Quiles, lo que está haciendo es negar de forma un tanto peculiar la acusación de Iglesias de ser un escuadrista.
Es decir, teniendo en cuenta que la periodista tiene su dentadura intacta debemos deducir que la premisa previa es falsa.
3 K 44
#10 guillersk
#8 uno que lee y suma dos más dos, mis dies
0 K 11
Andreham #19 Andreham
#8 #10 Cuidado.

No son vuestros amigos.

Y todos sabemos que os gusta agachar la cabeza, pero es posible que ni eso os salve si les sale de los huevos.

No va a quedar nadie para alzar la voz por vosotros.
0 K 8
EsUnaPreguntaRetórica #11 EsUnaPreguntaRetórica
#8 Tú no eras el más listo de tu clase, ¿no?
0 K 10
haprendiz #15 haprendiz *
#9
Situación A)
Reportera: "Eres un comunista".
Anguita: "Ok. Dime algo que no sepa".

Situación B)
Reportera: "Eres un fascista".
Vito: "Si fuera un fascista, tú no tendrías dientes".

No solo niega su ideología, sino que hace una amenaza rastrera y cobarde a una mujer. Típico de los fascistas, esconderse y no dar la cara.

Edito: Y para #8 esta actitud miserable es "hecharle" (sic) huevos... LOL
0 K 11
joffer #3 joffer
Con encapuchados. ¡Los nuevos ICE/Camisas pardas versión España!
3 K 37
alfre2 #7 alfre2
#3 minions, diría yo
1 K 22
#1 Piscardo_Morao
Si el PP no regara los medios de desinformación de la derecha y la ultraderecha Vito Quiles tendría que buscarse un trabajo de verdad.
2 K 33
joffer #5 joffer
Periodista: - Eres un escuadrista fascista.
Vito: - Si fuera un escuadrita fascita tu ahora mismo no tendrías dientes.

La Policia Nacional ¿hola?
2 K 32
#9 guillersk
#5 deberían detener al periódista por insultos, si
2 K 31
duende #12 duende
#5
Dime, ¿y la chica tiene dientes?, porque si los tiene de primero de lógica es que la premisa es falsa (que es lo que trata de decir Vito Quiles y no lo pilláis).
¿Y qué debería de hacer la policía con Pablo Iglesias que intenta agredir físicamente a Vito Quiles?
www.youtube.com/shorts/hQErtc3lPTY
2 K 11
Andreham #18 Andreham
#12 ¿El rapero ese que está condenado por faltarle al rey crees que podría haber hecho el atentado o lo que mierdas sea de lo que le acusaban?

¿De verdad vas a justificar amenazas e insultos en "es muy burdo"?
0 K 8
Gadfly #4 Gadfly
Cuantas invitaciones le van a mandar a Delay?
1 K 17
woody_alien #13 woody_alien
Pues sale barato a 900 el bolo. Podríamos hacer una kdd y alquilarlo como amenizador.
0 K 12
cax #20 cax
Escoltado por encapuchados. Criminales nazis y fascistas protegiéndose entre sí.
0 K 11
#14 drstrangelove
900 pavos.

Pues qué barato se vende el vito, los que le pagan eso sacan millones desde sus sillones en la política.
0 K 11
thoro #16 thoro *
Menuda "amenaza"... al final del video la "reportera" lo acusa reiteradamente de "escuadrista fascista" y "fascista" a la cara y aprovecha el calentón de este señor para hacer una difamacion pública para toda la prensa :clap: :coletas: :clap: :coletas:
0 K 9
Dasmandr #6 Dasmandr
Lo que está claro es que la puta el payaso de cumpleaños sale bien de precio.
0 K 7
#17 Pepepistolas
Pura basura y ademas , miserable.
0 K 7
ExLibris #2 ExLibris
No sé si hacerle un Vito Quiles a Vito Quiles es la mejor medicina para acabar con los sacos de mierda...
0 K 7

menéame